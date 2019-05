Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

137,26 Euro -4,53% (20.05.2019, 13:19)



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

136,26 Euro -2,87% (20.05.2019, 14:12)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

USD 152,65 -2,48% (20.05.2019, 14:12, vorbörslich)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

(20.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Mark Lipacis von Jefferies & Co:Aktienanalyst Mark Lipacis vom Investmenthaus Jefferies & Co empfiehlt Investoren im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) nach wie vor zu kaufen.Die Analysten von Jefferies & Co äußern nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen die Erwartung, dass NVIDIA Corp. im Verlauf von 2019 in den Bereichen Datacenter und Gaming Wachstum erzielen dürfte.Die Messlatte sei so gesetzt worden, dass ein Übertreffen möglich sei. Das Zurechtrücken der Erwartungen sei gesund.Analyst Marc Lipacis reduziert das Kursziel für die NVIDIA-Aktie von 227,00 auf 210,00 USD, rät aber Anlegern zum Einstieg.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: