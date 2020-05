Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Nvidia.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten.



Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (22.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Grafikchip-Herstellers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.NVIDIA habe am Donnerstag nach US-Börsenschluss starke Zahlen für das erste Quartal im Geschäftsjahr 2020/2021 präsentiert: Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 39 Prozent auf 3,08 Milliarden Dollar (etwa 2,8 Milliarden Euro) gestiegen. Wie erwartet profitiere besonders ein Segment von der aktuellen Krise - und werde es auch danach.Dank der weltweiten Homeoffices habe NVIDIA im Data-Center-Geschäft erstmals über eine Milliarde Dollar Quartalsumsätze erzielt. Mit 1,14 Milliarden Dollar sei der Bereich im Vergleich zum Vorjahrquartal um satte 80 Prozent gewachsen. Auch der Gewinn pro Aktie liege mit 1,80 Dollar 105 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum und 0,12 Dollar über den Analystenschätzungen.Verantwortlich dafür seien vor allem die neuen NVIDIA-Chips DGX A100 und darauf basierende KI-Lösungen für Clouds- und Rechenzentren. Hier erwarte der Konzern im kommenden Quartal und darüber hinaus Synergie-Effekte durch die Ende April abgeschlossene Übernahme des Netzwerkspezialisten Mellanox.Gewohnt stark sei auch der Gaming-Bereich. Der Quartalsumsatz wachse verglichen zum Q1/2019 um 27 Prozent auf 1,34 Milliarden Dollar. Das liege an der gestiegenen Nachfrage nach Grafikchips für Laptops und der eigenen Cloud-Gaming-Plattform GeForce NOW - seit Start im Februar hätten sich hier zwei Millionen Nutzer registriert. Hier profitiere Konzern nachhaltig von der Corona-Krise: 100 neue Laptop-Modelle mit NVIDIA-Grafikchips seien bereits angekündigt.Im laufenden zweiten Fiskalquartal erwarte der Chiphersteller einen Umsatz von 3,65 Milliarden Dollar, plus/minus 2% - starke 41% mehr als im Q2/2019. Davon solle ein niedriger zweistelliger Prozentsatz durch neue Produkte mit Mellanox-Technologien stammen. Der Gewinn solle bei 50 Mio. Dollar liegen.Die Anleger hätten das hervorragende Wachstum im Data-Center- und Gaming-Segment schon vor Bekanntgabe der Zahlen eingepreist - die Aktie kursiere um 350 Dollar und damit rund dreieinhalb Prozent unter dem Allzeithoch vom 11. Mai bei 363,50 Dollar. Der starke Aufwärtstrend dürfte sich fortsetzen: Die Prognose für das laufende Quartal sei fantastisch und durch gezielte Übernahmen etabliere NVIDIA das Data-Center-Business immer stärker als zweites, wachstumsstarkes Standbein."Der Aktionär" bleibt deswegen bullish, so Thobias Quaß. (Analyse vom 22.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link