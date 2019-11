Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist in den Bereichen Personal Computer (PC)-Grafiken, Graphics Processing Unit (GPU) und künstliche Intelligenz (AI) tätig. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Service über PC-, Mobile- und Cloud-Architekturen. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: GPU und Tegra Processor, die auf einer einzigen zugrunde liegenden Architektur basieren. Der Prozessor des Unternehmens hat Plattformen für vier Märkte geschaffen: Gaming, Professional Visualization, Data Center und Automotive. (15.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) unter die Lupe.NVIDIA habe im dritten Quartal einen Umsatz von 3,01 Milliarden Dollar bei einem Gewinn je Aktie von 1,78 Dollar erwirtschaftet. Damit könne der Hersteller von Grafikchips die Erwartungen der Analysten übertreffen. Die Experten hätten nur mit einem Umsatz von 2,91 Milliarden Dollar bei einem Gewinn je Aktie von 1,57 Dollar gerechnet.Der Gesamtumsatz sei zwar um 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr geschrumpft, da der positive Effekt von Vorbestellungen aus China weggefallen sei, welche 2018 getätigt worden seien, um möglichen Zöllen vorzubeugen. Doch sowohl das Gaming-Segment als auch das Data-Center-Segment hätten gegenüber dem vorangegangenen Quartal zulegen können. Im Bereich Gaming hätten die Veröffentlichung der Nintendo-Konsole Switch Lite und die Nachfrage nach Gaming-Laptops für Impulse gesorgt. Im Data-Center habe NVIDIA auf weitere Durchbrüche bei KI-Algorithmen hingewiesen, die noch höhere Rechenpower der Grafikchips benötigen würden. Google und Amazon würden diese KI-Dienste in der Cloud ihren Kunden anbieten.Ein Fragezeichen bleibe der Abschluss der Übernahme von Mellanox. Der 7 Milliarden Dollar schwere Deal sei bereits von US-Behörden freigegeben worden, doch aus China und Europa würden noch die jeweiligen Zustimmungen fehlen. Sobald der Deal abgeschlossen sei, wolle NVIDIA wieder mit dem Aktienrückkaufprogramm fortfahren, welches ausgesetzt worden sei, um Cash für die Akquisition aufzubauen.Das dritte Quartal habe damit gezeigt, dass die großen Trends KI und Gaming durchaus intakt seien. Für Enttäuschung habe jedoch die Prognose für das laufende Quartal gesorgt. Die Geschäftsführung erwarte für das vierte Quartal einen Umsatz von 2,95 Milliarden Dollar, plus oder minus 2 Prozent. Analysten hätten mit 3,06 Milliarden Dollar gerechnet.Auch wenn die Q4-Prognose nicht ausreichen werde, um die NVIDIA-Rally weiter anzutreiben, würden die langfristigen Aussichten hervorragend bleiben."Der Aktionär" empfiehlt: Dabeiblieben und Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur NVIDIA-Aktie. (Analyse vom 15.11.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: NVIDIA.