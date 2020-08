Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten.



Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (20.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Grafikchip-Herstellers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Der Chip-Riese könne im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten übertreffen. NVIDIA habe in Q2 einen Umsatzzuwachs von 50% gegenüber dem Vorjahresquartal auf 3,87 Mrd. USD erzielt. Steigende Kosten hätten aber auf die Gewinnmargen gedrückt. Der Gewinn je Aktie habe nur um 10% auf 2,18 USD je Aktie zugelegt. Damit hätten beide Kennzahlen über den Erwartungen der Analysten gelegen.Die nachbörsliche Reaktion auf den Earnings-Beat sei verhalten ausgefallen. Die NVIDIA-Aktie habe knapp 1% verloren. Diese maue Reaktion dürfte wohl mit der unglaublich starken Kursentwicklung des Papiers im laufenden Jahr zusammenhängen. Während der NASDAQ 100 rund 28% zugelegt habe, sei NVIDIA rund 102% geklettert.Das Momentum der NVIDIA-Aktie bleibe nach den Zahlen erhalten und es bleibe abzuwarten, was das Management in der Quartalskonferenz zu sagen habe. Anleger sollten die Gewinne weiterlaufen lasssen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.08.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Nvidia.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: