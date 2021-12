Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Über ein halbes Jahr, nachdem NVIDIA zuletzt neue Grafikkarten der RTX-30er Serie veröffentlicht habe, sei es bald wieder soweit. Schon im Januar solle die Produktpalette der neusten Generation um drei neue Grafikkarten verbreitert werden. An der Verfügbarkeit und den Preisen dürfte dies jedoch so schnell nichts ändern - aber NVIDIA bleibe zuversichtlich.Mining-Nachfrage, Chip-Mangel und Scalping hätten die Preise für Grafikkarten seit über einem Jahr auf ein erhöhtes Niveau getrieben. "Wir würden sie ja gerne wieder senken", habe NVIDIAs-Finanzchefin Colette Kress im Rahmen einer Investorenveranstaltung der Credit Suisse gestanden. Dazu habe sie aber auch gesagt, dass man die Preise nicht direkt beeinflussen könne, sondern nur über ein ausreichendes Angebot.Um ein höheres Angebot zu gewährleisten, habe der Chip-Entwickler kräftig Kapazitäten beim großen Auftragsfertiger TSMC eingekauft. Im Rahmen der Q3-Veröffentlichung habe NVIDIA gemeldet, dass man ausstehende langfristige Lieferverpflichtungen in Höhe von insgesamt 6,9 Milliarden Dollar eingegangen sei. Zum Vergleich: Vor einem Jahr seien es nur 2,5 Milliarden Dollar gewesen. Etwa 2,9 Milliarden Dollar seien hier für das vierte Quartal vorgesehen. Weitere 4,6 Milliarden Dollar würden im kommenden Geschäftsjahr anfallen."Wie lange es dauern wird, bis sich die Situation entspannt, ist schwer zu sagen", so Kress. "Wir haben ein gutes Gefühl, was den Beginn des nächsten Jahres angeht. Aber wenn wir an die zweite Hälfte des Jahres denken, dürften wir angesichts unserer Leistungen zur Sicherung der langfristigen Beschaffung, eine großartige Position innehalten."Anleger lassen die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: