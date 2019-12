Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist in den Bereichen Personal Computer (PC)-Grafiken, Graphics Processing Unit (GPU) und künstliche Intelligenz (AI) tätig. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Service über PC-, Mobile- und Cloud-Architekturen. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: GPU und Tegra Processor, die auf einer einzigen zugrunde liegenden Architektur basieren. Der Prozessor des Unternehmens hat Plattformen für vier Märkte geschaffen: Gaming, Professional Visualization, Data Center und Automotive. (18.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) unter die Lupe.NVIDIA habe auf der GPU Technology Conference in Suzhou spannende neue Einblicke geliefert - und mehrere große Partnerschaften in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Cloud-Gaming angekündigt. Das dürfte den Anlegern der NVIDIA-Aktie heute gefallen."Wir bauen die Computer für die Einsteins, da Vincis und Michelangelos unserer Zeit", habe NVIDA-CEO Jensen Huang gesagt. Die Nachfrage nach Technologien, die unterschiedliche KI-Anwendungen beschleunigen würden, steige rasant, habe Huang erklärt und versprochen, dass NVIDIAs Deep Learning Plattform der beste und effizienteste Weg dafür sein werde.Den Erfolg von NVIDIA-Chips für die KI-Beschleunigung habe der Konzernchef mit zahlreichen neuen Deals untermauert.So würden Alibaba und Baidu NVIDIAs Plattform einsetzen, um den Nutzern seiner Suchmaschine die passenden Empfehlungen zu geben. "Die Ära von Suchmaschinen ist vorbei. Die Ära der Empfehlungen hat begonnen." Die NVIDIA-Chips würden den chinesischen Tech-Giganten helfen, die komplexen KI-Modelle zu trainieren.Zudem werde Didi Chuxing Nvidia-Grafikchips einsetzen, um eine Cloud für die Bereiche KI-Computing, Rendering und Gaming aufzuziehen. Gleichzeitig plane das chinesische Unicorn die Plattform NVIDIA Drive in ihren autonomen Fahrzeugen einzubauen.Im vergangenen Jahr habe der Chip-Konzern ein Fünftel seiner Erlöse in China erwirtschaftet - und es bleibe ein wichtiger Wachstumsmarkt. Ein Phase-1-Deal im Handelsstreit und neue Partnerschaften rund um KI und Cloud-Gaming in China würden die Aktie von NVIDIA antreiben.Anleger bleiben im Aufwärtstrend investiert, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 18.12.2019)Mit Material von dpa-AFX