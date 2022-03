Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (02.03.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - NVIDIA: Neues Doppeltief im Chart? - ChartanalyseDie Aktie des US-amerikanischen Grafikkarten-Herstellers NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) fiel am vergangenen Mittwoch zunächst aus dem alten Keilmuster im Chart heraus und rutschte dabei auch unter die 200-Tage-Linie zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der formale Wechsel in den Abwärtstrend habe sich jedoch als Fehlsignal entpuppt, wobei durch den Rücksetzer bis auf 208,90 USD gleichzeitig ein charttechnisches Doppeltief herausgebildet worden sei. Die anschließende Erholungsbewegung habe die Papiere direkt in die alte Keilformation zurückgeführt, wo die Notierungen zunächst über dem GD200 seitwärts tendiert hätten.Ausblick: Dieses Niveau entspreche etwa der halben Strecke zwischen der neuen Doppeltief-Formation knapp unterhalb von 209,00 USD sowie dem Februar-Hoch bei 269,25 USD und werde auf der Unterseite von zwei wichtigen Unterstützungen begrenzt.Das Long-Szenario: Als erster Widerstand sei jetzt die obere Begrenzung des Keils im Bereich von 250 USD zu nennen, die gleichzeitig auch die November-Abwärtstrendgerade darstelle, da sie vom Allzeithoch bei 346,47 USD herunterkomme. Direkt darüber warte die 50-Tage-Linie bei 260,15 USD, bevor es zu einem Anstieg an den Doppelwiderstand aus GD100 (268,62 USD) und Februar-Top (269,25 USD) kommen könnte. Auf diesem Niveau könnte auch das mögliche Doppeltief vollendet werden, das rein rechnerisch weiteres Aufwärtspotenzial bis 329,00 USD erwarten lassen würde.Könne auch diese Unterstützung am Doppeltief dem Abwärtsdruck nicht standhalten, müsste eine Ausweitung der Verkäufe bis an die 200er Marke einkalkuliert werden. Darunter wäre bei 195,82 USD die 50%-Korrektur der Corona-Rally vollendet, gleichzeitig könnte es bei 195,55 USD zum Test des Oktober-Tiefs kommen, wobei der volumenarme Korridor theoretisch auch eine Abwärtsbewegung bis in den Bereich um 130 USD möglich machen würde. (Analyse vom 02.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: