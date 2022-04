Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (12.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Wie berichtet, habe am Montag die US-Investmentbank Robert W. Baird ein schlechtes Urteil über die NVIDIA-Aktie gefällt. Heute am Dienstag reduziere der nächste Analyst sein Kursziel, was manchem Anleger die Sorgenfalten ins Gesicht treiben dürfte. Doch ganz so schlimm sei es nicht.Analyst John Vinh von KeyBanc Capital Markets habe zwar das Kursziel von 350 auf 310 Dollar gesenkt, doch sein Votum auf "Overweight" belassen. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von rund 225 Dollar entspreche dies immer noch einem Potenzial von etwa 40 Prozent.Eine Überprüfung der Lieferkette im Märzquartal hätte gemischte Ergebnisse geliefert. Zum einen habe es Schwächen auf den Verbraucher-, PC- und Smartphone-Endmärkten und weitere Angebots-/Nachfrageunterbrechungen im Zusammenhang mit den COVID-Sperren in China gegeben, so Vinh. Andererseits würden wichtige Trends intakt bleiben, wie die starke Nachfrage nach Autos, Cloud-Rechenzentren und 5G-Infrastruktur.Geopolitisch belaste der Russland-Ukraine-Krieg NVIDIA. Die wachsenden Inflationssorgen hätten zu einer schwächeren Verbrauchernachfrage nach Grafikprozessoren geführt, sage Vinh. Dies habe zu Bestellkürzungen und Ausfällen von GPUs geführt, habe er hinzugefügt. Die COVID-19-Sperren in China hätten die Versorgung unterbrochen, und dies schaffe zusätzlichen Gegenwind, so der Analyst.Die Nachfragesorgen würden zunehmen und erste Analysten würden wackeln. DER AKTIONÄR rät jedoch vorerst bei der NVIDIA-Aktie dabeizubleiben - insbesondere solange die Unterstützung bei 210 Dollar noch hält und sich die Sorgen noch nicht bestätigt haben, so Thomas Bergmann. (Analyse vom 12.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link