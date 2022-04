Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (11.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Rund eine halbe Stunde vor US-Handelsbeginn stehe die NVIDIA-Aktie vorbörslich rund vier Prozent im Minus - insbesondere, weil ein erster Analyst angesichts der jüngsten Nachfragesorgen die Bewertung herabstufe. Die Kursverluste zum Start in die neue Woche würden auch charttechnisch den Negativ-Trend bestätigen, in dem sich das Chip-Papier befinde.Vergangene Woche sei die Aktie von NVIDIA erst unter die 100-Tage-Linie gefallen, habe dann ihre Schwäche fortgesetzt, habe im Anschluss die 50-Tage-Linie gerissen und dann auch noch die 200-Tage-Linie durchbrochen. Der jüngste Erholungstrend sei damit klar abgerissen.Mit dem heutigen vorbörslichen Kursverlust von 3,9 Prozent auf 222,23 Dollar drohe die NVIDIA-Aktie nun auch noch unter die Horizontale bei 210 Dollar zu fallen. Werde diese Unterstützung gebrochen, werde aus der seit November andauernden Konsolidierungsbewegung ein langfristiger Abwärtstrend.Grund für die vorbörslichen Kursverluste dürfte die Herabstufung der NVIDIA-Aktie von "outperform" auf "neutral" durch die Analysten von Baird sein. "Wir glauben, dass die Stornierung von Aufträgen bei den Grafikprozessoren für Verbraucher vor kurzem begonnen hat", habe der betreuende Analyst Tristan Gerra in einer Studie am Montag gewarnt.Für die Aktie von NVIDIA sei es die erste Analystenherabstufung aufgrund der sich jüngst breitmachenden Nachfragesorgen. Mit der neutralen Haltung zu NVIDIA und einem Kursziel von 225 Dollar gehöre Baird aktuell jedoch zur Minderheit. Nur acht weitere Analysten würden sich derart skeptisch geben. 39 Experten würden in den Chip-Papieren dagegen noch immer einen Kauf sehen. Das Konsensziel liege bei 333,63 Dollar.Die Nachfragesorgen würden zunehmen und erste Analysten würden wackeln. "Der Aktionär" rät jedoch vorerst bei der NVIDIA-Aktie dabeizubleiben - insbesondere solange die Unterstützung bei 210 Dollar noch hält und sich die Sorgen noch nicht bestätigt haben. Konkrete Zahlen gebe es von NVIDIA erst am 25. Mai und die aufgestaute Nachfrage bei den Grafikkarten sollte nicht unterschätzt werden. (Analyse vom 11.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: