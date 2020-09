Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Nvidia.



Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

447,50 EUR +0,13% (29.09.2020, 16:21)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

524,26 USD +0,55% (29.09.2020, 16:09)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten.



Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (29.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Grafikchip-Herstellers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Jahresanfang habe die NVIDIA-Aktie um mehr als 100 Prozent zugelegt. Grund für die Rally: Der globale Lockdown habe den Gaming-Grafikkarten des Unternehmens einen Absatzboom beschert. Doch auch der Megatrend Impfstoff-Forschung dürfte die Aktie weiter beflügeln. "Der Aktionär" zeige, wie NVIDIA vom Wettrennen um ein Heilmittel gegen das Corona-Virus profitiere.Dank der leistungsstarken Grafikprozessoren (GPU) und der NVIDIA Clara Parabricks-Technologie könnten Forscher ein Genom bis zu 50-mal schneller sequenzieren und analysieren.NVIDIA Clara Parabricks basiere dabei auf dem Genomanalyse-Toolkit (GATK) des Broad Institute und sei eine GPU-beschleunigtes Toolkit, das verschiedene Einsatzmöglichkeiten bei der Genomsequenzierung und -analyse biete.Gleichzeitig sei die NVIDIA Clara Parabricks Technologie nicht nur schneller als eine reine CPU-Lösung, sondern auch billiger. Ein Vorteil, der die Nachfrage nach dem NVIDIA Clara Parabricks-Toolkit weiter erhöhen dürfte.Nach dem Boom im Grafikkarten-Geschäft durch den Lockdown könnte die steigende Nachfrage an Grafikprozessoren für medizinische Forschungszwecke der Aktie eine zusätzliche Sonderkonjunktur bescheren. Die dürfte zwar deutlich geringer ausfallen als der Corona-Gaming-Boost, doch zusätzliches Wachstum bleibe zusätzliches Wachstum.Investierte Anleger bleiben daher an Bord und lassen die Gewinne laufen, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: