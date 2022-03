Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (30.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Wie lange die starke Nachfrage, die Lieferknappheit oder die höheren Preise bei Grafikchips noch anhalten würden, seien wichtige Fragen für die mittelfristige Kursentwicklung von NVIDIA. Die Analysten von Baird hätten nun erste Anzeichen entdeckt, dass die Nachfrage nach GPUs schwächeln könnte.Laut den Baird-Analysten hätten sich auf Basis von Umfragen innerhalb der Grafikkarten-Lieferketten die Lager wieder gefüllt, weil sich die Nachfrage wie zuletzt im Dezember abschwäche. Dies liege an einer Reihe von Faktoren wie einer geringeren Nachfrage aus Asien, dem Russland-Embargo sowie an Grafikkarten-Verkäufen von Krypto-Minern. Der betreuende Analyst Tristan Gerra sehe sich in seiner Annahme auch durch die aktuelle Preisentwicklung bei Grafikkarten bestätigt.Fallende Händlerpreise allein seien aber für NVIDIA kein Problem, da der US-Konzern seine Grafikchips an die AIB-Hersteller nicht zu Händlerpreisen verkaufe. Zudem müsse an den sinkenden Preisen nicht zwingend eine schrumpfende Nachfrage verantwortlich sein. Ein wichtiger Faktor für die aktuelle Preisentwicklung dürften auch Erfolge bei der Erhöhung der Lieferkapazitäten sein - also eine Erhöhung des Angebots.Zu beachten sei zudem, dass die durch Mining-Verbote ausgelöste Grafikkarten-Verkaufswelle nur vorübergehend sein dürfte und sich die Nachfrage zu normalen Preisen über die vergangenen Jahre aufgestaut habe. Langfristig würden die Aussichten auf dem Grafikkarten-Markt damit attraktiv bleiben.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link