Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (18.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.NVIDIA habe am Mittwochabend überzeugende Quartalszahlen geliefert und der Aktie damit einen weiteren Schub verpasst. Im Earnings-Call habe es dann auch Aussagen zur aktuell laufenden Übernahme von Arm gegeben.Obwohl man mit dem Bedenken der Regulierungsbehörden aus den USA, China, der UK und der EU zu kämpfen habe, halte NVIDIA an der 40 Milliarden Dollar schweren Arm-Übernahme fest. "Dank NVIDIAs Skalierung, Fähigkeiten und Know-How rund um das Data-Center, Rechenbeschleunigung und Künstliche Intelligenz könnte Arm seine Reichweite ausbauen und fortschrittliche Lizenzen für die nächsten Jahrzehnte entwickeln", so NVIDIA-CFO, Colette Kress. Dies sehe man als Fortschritt für die gesamte Industrie.Wettbewerbsbehörden weltweit und einige Arm-Lizenznehmer sähen dies etwas anders. So befinde man sich in der UK und der EU mittlerweile bereits in der zweiten Phase der Prüfung, nachdem in der ersten Phase wettbewerbsrechtliche Bedenken geäußert worden seien. Berichte, dass China die formale Prüfung aufgenommen habe, seien nicht ersichtlich.China bleibe aber der Knackpunkt. Denn deutlich schwieriger als die Überzeugung westlicher Länder dürfte die Umstimmung der Kommunistischen Partei werden. Denn China wolle aus strategischen Überlegungen seine Chip-Produktion möglichst frei von US-Einflüssen wissen. Kein Wunder, denn die USA würden bereits aktiv den Aufbau fortschrittlicher Foundrys in China verhindern, zudem solle ASML der Export von neuen EUV-Lithographieanlagen nach China verboten werden - und bei dem Zulieferer handle es sich um Niederländer. QUALCOMM und NXP 2018. Es sei sehr unwahrscheinlich, dass China die wichtigen Arm-Lizenzen im "kalten Chip-Krieg" in die Hände der US-Amerikaner fallen lasse.Die Übernahme von Arm sei ein wichtiger Bestandteil der langfristigen Wachstumsstory von NVIDIA. Denn mit dem britischen Prozessoren-Entwickler könnte sich der US-Konzern CPU-Know-How ins Haus holen, welches NVIDIA zu einem Komplett-Anbieter im Data-Center machen würde.Die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Deals werte "Der Aktionär" jedoch bestenfalls auf 20 Prozent, da nicht nur wettbewerbsrechtliche Bedenken, sondern auch nationale Interessen einem Abschluss entgegenstünden. Mittlerweile ist dies auch die Marktmeinung und sollte entsprechend bei der NIVIDA-Aktie eingepreist sein, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.11.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.