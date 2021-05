Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (20.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.NVIDIA stehe kurz vor der Veröffentlichung der Q1-Zahlen für 2021 am 26. Mai. Durch Unsicherheiten in der Lieferkette sei die Aktie unter Druck geraten. "Der Aktionär" wisse, worauf Anleger jetzt achten müssten.Die NVIDIA-Aktie habe im letzten Monat zwölf Prozent verloren. Viele Anleger seien nun gespannt, ob die kommenden Zahlen den Abwärtstrend durchbrechen könnten.Während sich die Aktie aktuell schwer tue, stehe der Chip-Konzern hingegen operativ überhaupt nicht unter Druck: Laut den Schätzungen der Analysten solle der Umsatzerlös im ersten Quartal um 43 Prozent gewachsen sein (3,08 Milliarden Dollar auf 5,39 Milliarden Dollar).Im Gegensatz zu den erfreulichen Schätzungen stehe jedoch die anhaltende Knappheit am Halbleitermarkt. Die gesamte Branche sei von Engpässen bei der Versorgung der essenziellen Elektronikbauteile hart getroffen worden. Momentan sei noch ungewiss, inwiefern die knappen Kapazitäten der Auftragsfertiger die Geschäftstätigkeit NVIDIAs im ersten Quartal eingeschränkt habe. AMD müsse sich NVIDIA beweisen, um den Abwärtstrend zu durchbrechen. Zuletzt habe der Konkurrent mit seinen neuen Grafikkarten überrascht.Durch anhaltende Unsicherheiten in Bezug auf die nahe Zukunft NVIDIAs bleibe die Aktie in den kommenden Tagen wohl eher unstet und dürfte keine nachhaltige Auf- oder Abwärtsbewegung einleiten.Investierten Anlegern rät "Der Aktionär" die Füße stillzuhalten und den Quartalsbericht sowie die Kommentare des Managements abzuwarten, so Robin Balke von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.05.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.