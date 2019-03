Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

147,82 Euro +2,21% (13.03.2019, 15:10)



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

148,00 Euro +2,66% (13.03.2019, 15:25)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

USD 167,48 +3,05% (13.03.2019, 15:25)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

(13.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Atif Malik von der Citigroup:Im Rahmen einer Aktienanalyse spricht Analyst Atif Malik, Analyst bei der Citigroup, weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) aus.Anlässlich der Kapitalmarkttagung von NVIDIA Corp. am 18. und 19. März dürfte das Management u.a. auf das Wachstum im Data Center-Markt eingehen. Nach einem starken Wachstum in den Jahren 2017 und 2018 gehe der Markt für 2019 im Durchschnitt von 8% aus.Im Hinblick auf das Thema autonomes Fahren belaufe sich die Konsensprognose zum Wachstum in 2019 auf 15%.Abgesehen davon erhoffen sich die Citigroup-Analysten angesichts der Konkurrenz durch AMD Aussagen zur Prozesstechnologie (Migration auf 7nm).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: