Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

175,00 EUR -1,46% (07.06.2022, 08:31)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

187,86 USD +0,35% (06.06.2022)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (09.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Auf einer Investorenkonferenz habe Intel-Finanzchef David Zinsner einige vorsichtige Aussagen bezüglich des aktuell laufenden Quartals gemacht und damit die Anleger verschreckt. Die Intel-Aktie sei gestern rund um 5,3% gefallen und habe auch das Papier von AMD mit einem Minus von 3,2% und die NVIDIA-Aktie mit einem Minus von 1,5% in Mitleidenschaft gezogen.Auf einer Investorenkonferenz der Bank of America habe Intel-Finanzchef David Zinsner vor drei Problemen gewarnt, die aktuell auf die Geschäfte drücken. Erstens der Mangel an Komponenten, weshalb die OEM-Kunden nicht ausreichend Geräte hätten fertigen können. Zweitens würden die Händler aufgrund von Rezessionssorgen ihre Lagerbestände abbauen. Drittens die Corona-Lockdowns in Schanghai, die sich länger als erwartet hingezogen hätten."Ich denke, in allen drei Fällen sind die Umstände zum jetzigen Zeitpunkt viel schlechter, als wir zu Beginn des Quartals erwartet hatten. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf unser Geschäft", so Zinser. Dabei klinge der Finanzchef fast so, als ob er die Intel-Anleger auf eine nicht erreichte Prognose bzw. anhaltende Schwächen in Q3 einstellen möchte.Klar sei aber auch: Die drei Probleme von denen der Intel-CFO spreche, würden auch NVIDIA und AMD betreffen. Insbesondere der direkte Intel-Konkurrent AMD könnte zuletzt den gleichen Schwierigkeiten ausgesetzt gewesen sein. AMD dürfte aber dem Marktführer erneut Marktanteile abgeluchst haben, sei für die Zukunft des GPU-beschleunigten Rechenzentrums besser aufgestellt und könne noch immer vom aktuellen Grafikkarten-Mangel profitieren. NVIDIA sei hingegen aufgrund seiner GPU-Geschäfte nur indirekt vom schwächelnden PC-Markt betroffen. Problematisch werde es jedoch, wenn die drei von Zinsner genannten Schwierigkeiten den Datacenter-Ausbau abbremsen würden.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link