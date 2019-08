Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (20.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Simon Seeser vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Grafikkarten-Spezialisten NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Beim US-Konzern laufe es derzeit traumhaft. Bereits letzte Woche habe NVIDIA starke Quartalszahlen vorgelegt und auch diese Woche hätten die Anleger mit einer Kooperation mit Microsoft überzeugt werden können. NVIDIA werde nämlich von nun an die Ray-Tracing-Technologie auch für das Spiel "Minecraft" bereitstellen.Auch das Chartbild helle sich langsam wieder auf. Es gelte jetzt v.a. die Abwärtstrendlinie bei 174,50 USD zu durchbrechen und darüber zu schließen. Die nächste Hürde wäre dann das Zwischenhoch bei 178,89 USD. Die NVIDIA-Aktie habe gestern außerdem den Sprung über mehrere gleitende Durchschnitte geschafft, u.a. auch die 200-Tage-Linie. Zusätzlich habe es noch ein bullishes Cross beim MACD gegeben. Das alles seien eindeutige Kaufsignale.Gute Zahlen und positiver Newsflow würden bei der NVIDIA-Aktie für neuen Schwung sorgen. Zusätzlich stehr ein Ausbruch über die Abwärtstrendlinie kurz bevor und mehrere Kaufsignale seien generiert worden. "Der Aktionär" rate Anlegern weiterhin dabei zu bleiben, so Simon Seeser vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.08.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Nvidia.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: