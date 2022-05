Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

182,18 EUR -1,98% (03.05.2022, 15:45)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

193,73 USD -0,82% (03.05.2022, 15:33)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (03.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die NVIDIA-Aktie habe in den vergangenen Monaten ordentlich Federn lassen müssen. Konkret sei es seit Ende November um 45 Prozent nach unten gegangen. Nun scheine die Aktie an einer wichtigen Marke einen Boden auszubilden. Für Trader biete sich dadurch eine gute Gelegenheit. Auf diese Marken sollten sie ihr Augenmerk richten.Dank eines Tagesplus von über fünf Prozent habe die Nvidia-Aktie zum Wochenauftakt wieder über der Unterstützung am August-Tief bei 187,62 Dollar geschlossen. Bereits seit fünf Handelstagen halte der Support dem Abwärtsdruck nun stand. Trader sollten nun die nächsten Kursbewegungen abwarten, denn die charttechnische Lage sei nicht eindeutig.Einerseits spreche für einen Rebound, dass der Kurs mittlerweile (ausgehend vom Corona-Tief im März 2020) auf Höhe des 50%-Fibonacci-Retracements verlaufe, von wo aus in der Regel Gegenbewegungen einsetzen würden. Ein mögliches Startsignal hierzu könnte gerade der Stochastik-Indikator geliefert haben. Schaffe es die Aktie, die mächtige Widerstandszone zwischen 207 und 213 Dollar zu durchbrechen, sei der Weg frei bis zur 240-Dollar-Marke.Andererseits sei es kein Naturgesetz, dass eine Unterstützung nach einem mehrtätigen Test weiter halte. Erst vor kurzem habe die Aktie mehrere Tage an der Zone zwischen 207 und 213 Dollar gegen den Abwärtsdruck gekämpft - und den Kampf schließlich verloren. Zudem sei der Abwärtstrend gemessen am ADX-Indikator immer noch stark. Breche die aktuelle Unterstützung, würden Weitere am Juli-Tief bei 178,66 Dollar und am Hoch vom April 2021 bei 162,14 Dollar warten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.