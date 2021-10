Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (08.10.2021/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Langfristig gesehen dürfte zwar die Cloud zum größten Wachstumstreiber des US-Konzerns werden. Doch kurzfristig sei ganz klar Gaming die Nummer Eins. Denn hier würden nicht nur höhere Zuwachsraten geliefert, sondern auch Marktanteile hinzugewonnen.Während die Konkurrenz in der Cloud zunehme und sowohl Intel als auch AMD ein Stück vom Kuchen abhaben wollten, bleibe NVIDIA im Gaming-Geschäft unantastbar. Laut den Marktforschern von John Peddie Research habe NVIDIA in den vergangenen beiden Quartalen seine Marktanteile bei Grafikkarten sogar noch verbessern können - zu Lasten von AMD.Ebenfalls Eindruck würden die gigantischen Umsatzzuwächse machen, die NVIDIA in den vergangenen Quartalen im Gaming-Geschäft erzielt habe. Die Erlöse seien im vergangenen Quartal um 85% gestiegen. Das Wachstum in der Cloud von nur 35% werde hier klar übertroffen.Das Gaming-Geschäft sei aktuell der wichtigste Kurstreiber für die NVIDIA-Aktie. Besser als erwartete Gaming-Ergebnisse, aber auch schlechtere, dürften im Rahmen der Q3-Veröffentlichung für Bewegung sorgen. Aktuell zeige der Trend der NVIDIA-Aktie nach dem September-Rücksetzer jedoch klar nach oben. Die 90-Tage-Linie habe gehalten, die 50-Tage-Linie sei gestern durchbrochen worden und im vorbörslichen Freitagshandel stehe ein Plus von 0,4%. Anleger sollten mit dem zurückkehrenden positiven Momentum die Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.10.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.