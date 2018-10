Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

248,80 EUR +0,32% (04.10.2018, 09:14)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

286,73 USD +0,09% (03.10.2018, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (04.10.2018/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Der Einstieg in trendstarke Aktien, die bereits eine ordentliche Rally hinter sich hätten, sei für Investoren immer psychologisch herausfordernd. Hilfreich sei aus technischer Sicht, wenn zuvor ein charttechnisches Konsolidierungsmuster ausgeprägt worden sei. Dank eines aufsteigenden Dreiecks sei genau das die aktuelle Ausgangslage bei der NVIDIA-Aktie. Nach einem ersten undynamischen Ausbruch aus dieser trendbestätigenden Formation biete sich nun Anlegern möglicherweise eine erneute Einstiegschance. Das jüngste "bullish engulfing" diene genau wie das neue Allzeithoch (293 USD) als Katalysator.Vielversprechend sei zudem die Indikatorenkonstellation. So habe der MACD zuletzt auf seiner Signallinie aufgesetzt, um danach sofort wieder nach Norden abzudrehen. Gleichzeitig sei der Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy durch einen idealtypischen Pullback an den ehemaligen Trend bestätigt worden. Aus der Höhe des beschriebenen Dreiecks ergebe sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial bis rund 320 USD.Als Stopp bietet sich indes das jüngste Verlaufstief bei 258 USD an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 04.10.2018)Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:248,97 EUR -0,89% (04.10.2018, 09:13)