Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (17.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Chip-Titel hätten es aktuell nicht leicht. Strafzölle im Handelsstreit und ein abkühlender Gesamtmarkt würden die Kurse belasten - und der gegenwärtige Kursverfall könnte erst der Anfang sein. Doch langfristig bleibe der Sektor spannend, wie das Beispiel NVIDIA zeige. Für die Zukunft sei der Chip-Titel top aufgestellt.Die Senkung der Umsatzprognose von Chip-Riese Broadcom habe den Markt ins Wanken gebracht. Doch auch wenn es am Markt wackle - Chips würden die Zukunft bleiben. Das habe auch NVIDIA erkannt und setze daher auf Trends wie Deep Learning. Bei diesem neuen Megatrend gehe es schlichtweg darum mithilfe von Supercomputern anderen Rechnern komplexe Fertigkeiten zu erlernen, z.B. einem Computer das Autofahren beizubringen.Das besondere an NVIDIA sei, dass der Konzern neben den superschnellen Grafikprozessoren gleichzeitig auch spezialisierte Software für Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz und High-Performance-Computing (HPC) bereithalte.Dieses Ökosystem solle auch mit anderen Chip-Architekturen kombiniert werden. So habe der Konzern am Montag angekündigt, dass die CUDA-Acceleration, welche die komplexen Berechnungen auf den Grafikprozessor übertrage, künftig auch unter ARM-Chips arbeite.Neben Gaming, Krypto-Mining oder der Bildverarbeitung sei HPC ein weiterer Wachstumstrend für NVIDIA. Die positiven Wachstumsperspektiven sollten sich langfristig im Aktienkurs widerspiegeln. Für die kommenden drei Jahre werde von NVIDIA ein durchschnittliches Umsatzwachstum von neun Prozent pro Jahr erwartet.Das KGV für die nächsten zwölf Monate sei mit 24 deutlich niedriger als in den vergangenen zwei Jahren.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" meint: Eine günstige Chance für Anleger! (Analyse vom 17.06.2019)