Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Daimler, Nvidia.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (12.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.In den Schlagzeilen sei Elon Musk beim Selbstfahren oft die Nummer 1 - in der Realität und auf der Straße fahre nun Daimler an Tesla vorbei. Der Stuttgarter Konzern habe stolz gemeldet: Als weltweit erstes Automobilunternehmen erfülle Mercedes-Benz die gesetzlichen Anforderungen für ein Level-3-System. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) habe den Weg bereitet, grundsätzlich ein solches System auch international anzubieten.Schon im ersten Halbjahr 2022 könne man eine S-Klasse mit DRIVE PILOT kaufen und auf geeigneten Autobahnabschnitten bis 60 km/h hochautomatisiert fahren. Während das Auto durch den Stau navigiere, könnten Mercedes-Kunden Aktienkurse checken, im Internet einkaufen oder E-Mails bearbeiten.Für Selbstfahr-Ikone Prof. Markus Lienkamp sei dieser Durchbruch keine Überraschung. Er habe vorausgesagt: "Tesla wird meines Erachtens nicht über Level 2 kommen. Alle (außer Tesla) sind sich einig, dass man ab Level 3 Redundanz braucht, das heißt, zu der Kamera auch Laser und Radar." Lienkamp sagte der AutoBild: "Der Einzige, der so ein Level-3-System zum Laufen bringen wird, ist Daimler mit der S-Klasse"."Mit dem LiDAR-basierten System haben wir eine innovative Technologie entwickelt. ( ) Uns ist nun ein Durchbruch gelungen: Als erster Hersteller geht bei uns hochautomatisiertes Fahren in Deutschland in Serie", so jetzt Markus Schäfer von Daimler.KI-Erfinder Prof. Sepp Hochreiter habe im Mai erklärt: "Bei der KI-Methodik sind alle Autohersteller mittlerweile auf dem gleichen Stand. Unterschiedlich ist die Hardware. Tesla setzt nur auf Kamera. Andere auch auf LiDAR, weil man hier direkt den Abstand eines vor einem fahrenden Auto messen kann und nicht komplex berechnen muss."Umstritten sei, wie auch ein neuer NewYorkTimes-Artikel aufzeige, wie stark Tesla mit seinem Autopiloten sei. Einerseits gebe es Berichte über eindrucksvolle Beta-Testfahrten, andererseits sei Elon Musk bisher hinter seinen Versprechen zurückgeblieben. Auch Tesla-Bulle Cathie Wood von ARK werde offenbar vorsichtiger. Während ARK für Tesla Anfang 2021 einen Bull-Case mit 330 Mrd. USD Robotertaxi-Umsätzen im Jahr 2025 vorhergesagt habe, habe sie letzte Woche gegenüber CNBC erklärt, dass sie die "Entwicklung autonomer Taxinetzwerke" erst in "fünf bis zehn Jahren" sehe.Daimler setze beim Auto der Zukunft auf KI-Know-How von NVIDIA, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.11.2021)Hinweis: