Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

121,14 EUR -2,64% (03.06.2019, 15:19)



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

121,36 EUR +0,10% (03.06.2019, 15:33)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

135,46 USD -2,62% (31.05.2019, 22:15)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (03.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Das rasante Wachstum in der Cloud scheine vorerst vorbei zu sein. Jedenfalls für die Chip-Zulieferer der Server-Zentren. Für die Papiere von AMD, Intel und NVIDIA seien die Milliardeninvestitionen von Amazon, Google oder Microsoft ein regelrechter Kurstreiber gewesen. Doch jetzt sei wieder Vorsicht angesagt.Die Daten von Synergy Research würden für das Q1 schrumpfende Investitionen der großen Data-Center-Betreiber zeigen. Rechne man Googles Immobilien-Kauf in Manhatten für 2,4 Mrd. Dollar heraus, würden die Ausgaben in Q1/2019 um zwei Prozent auf rund 26 Mrd. Dollar sinken.Die Sorgen der Chip-Produzenten AMD, Intel und NVIDIA würden damit bestehen bleiben. Intel habe z.B. in Q1/2019 mit einem Rückgang des Data-Center-Geschäfts um fünf Prozent zu kämpfen. Auch NVIDIA habe im Data-Center-Segment einen Umsatzrückgang von knapp zehn Prozent verkraften müssen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: