200,55 EUR -3,56% (10.03.2022, 16:45)



222,99 USD -3,11% (10.03.2022, 16:31)



ISIN: US67066G1040



918422



NVD



NVDA



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (10.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Das Umsatzwachstum von NVIDIA im vergangenen Geschäftsjahr von 61 Prozent sei beeindruckend. Zudem habe der Chip-Konzern diese Bestleistung trotz dramatischer Angebotsengpässe erzielt. Und die Lieferprobleme hätten den Grafikkarten-Markt noch immer im Griff - langsam aber sicher würden sie sich jedoch auflösen.So berichte das Gaming-Magazin "GameStar", dass die Grafikkarten-Preise in den vergangenen Monaten stetig gesunken seien und sich die Händlerpreise den eigentlichen UVPs annähern würden. Im Low-End-Bereich seien Karten beinahe wieder zu normalen Preisen erhältlich, während bei den begehrteren Mid- und High-End-Modellen der Aufpreis nur noch zwischen 40 und 60 Prozent liege.Auf der "Technology, Media and Telecom Conference" von Morgan Stanley habe auch die Finanzchefin von NVIDIA, Colette Kress, weitere Hinweise darauf gegeben, dass dieser Trend anhalte. "Wir glauben, dass sich das Angebot in jedem Quartal dieses Jahres verbessern wird und dass wir uns in der zweiten Jahreshälfte in einer soliden Ausgangslage befinden werden", so Kress auf der Investorenveranstaltung vom Montag.Spannend sei im Rahmen der Konferenz auch die Antwort der Finanzvorständin auf die Frage nach der nächsten Grafikkarten-Generation gewesen. "Wir sind nicht hier, um Produkte anzukündigen. Aber ich denke, Sie werden von uns im Rahmen der GTC und darüber hinaus noch von einigen neue Artikel erfahren", habe Kress gesagt. Für Grafik-Enthusiasten könnte es also womöglich schon am 22. März im Rahmen der GPU Technology Conference Neuigkeiten geben.DER AKTIONÄR bleibe auch im aktuellen Umfeld von NVIDIA überzeugt. Die Kerngeschäfte rund um Gaming und Data-Center würden wie geschmiert laufen und in den Bereichen Automotive und Omniverse habe der Chip-Konzern schon neue Umsatzquellen angezapft.Anleger bleiben bei der NVIDIA-Aktie dabei, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link