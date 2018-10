Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

178,42 Euro +2,54% (25.10.2018, 18:01)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

USD 198,34 -0,54% (25.10.2018, 17:37)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (25.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Vagenknecht vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Dem Papier des US-Konzerns fehle es nicht an fundamentaler Unterstützung. Grafikkarten und Roboter-Autos würden künftig auf neue Erlösquellen hoffen lassen. Trotzdem sei der Aktienkurs von NVIDIA eingebrochen: mehr als 30% habe der Titel seit Anfang des Monats verloren.Die NVIDIA-Aktie sei im Zuge des mittelfristigen Drucks heute auf 173,80 Euro gefallen. Somit habe das Papier den Stopp bei 175 Euro unterschritten und werde verkauft. Mittlerweile liege der Fokus auf der für den 15. November geplanten Veröffentlichung der Q3-Zahlen. Sollten diese überzeugen, könnten sich neue Einstiegschancen ergeben, so David Vagenknecht vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:174,37 Euro -5,12% (25.10.2018, 17:35)