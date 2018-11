Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

146,47 Euro -18,07% (16.11.2018, 16:27)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

USD 167,33 -17,32% (16.11.2018, 16:27)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

(16.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Romit Shah von Instinet:Aktienanalyst Romit Shah vom Investmenthaus Instinet vertritt laut einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin eine neutrale Haltung in Bezug auf die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA).Der Aktienkurs von NVIDIA Corp. wird nach Ansicht der Instinent-Analysten vermutlich bis zum nächsten Quartalsbericht unter Druck stehen.Die Bullen würden vermutlich argumentieren, dass der Quartalsbericht als eine Art Neustart zu verstehen sei. NVIDIA sei allerdings eine Momentum-Aktie. Die Umsatz-Konsensprognose für FQ4 sei um mehr als 20% verfehlt worden. Zusammen mit einem moderaten Data Center-Wachstum seien die Aussichten für die Kursentwicklung bis Februar nicht sonderlich gut, so der Analyst Romit Shah.In ihrer NVIDIA-Aktienanalyse stufen die Analysten von Instinet den Titel unverändert mit "neutral" ein und reduzieren das Kursziel von 225,00 auf 200,00 USD.Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:145,80 Euro -17,71% (16.11.2018, 16:09)