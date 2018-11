Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Toshiya Hari von Goldman Sachs:Im Rahmen einer Aktienanalyse rät Analyst Toshiya Hari von Goldman Sachs in Bezug auf die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) weiterhin zu einem Kauf, streicht aber den Titel von der besonderen Empfehlungsliste.Die Analysten von Goldman Sachs gestehen ein bei NVIDIA zuletzt falsch gelegen zu haben. Die negativen Auswirkungen des Lagerbestandaufbaus bei mittelpreisigen Gaming GPU's seien in ihrem Ausmaß unterschätzt worden.Die Korrektur der Vorratshaltung wird von Analyst Toshiya Hari als einmaliger Vorgang bezeichnet. Eine Änderung des langfristigen Wachstumsprofils sei damit nicht verbunden. Es könnte allerdings einige Quartale dauern bis der Markt in den Wachstumstrend wieder Vertrauen fasse. Nichtsdestotrotz biete die NVIDIA-Aktie Zugang zu einer der besten Wachstumsgelegenheiten in der Halbleiterbranche. Am Wettbewerbsvorsprung gegenüber Konkurrenten habe sich nichts geändert.In ihrer NVIDIA-Aktienanalyse stufen die Analysten von Goldman Sachs den Titel von "Conviction Buy" auf "Buy" zurück und senken das Kursziel von 283,00 auf 200,00 USD.Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:147,00 Euro -17,03% (16.11.2018, 17:35)