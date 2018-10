Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

195,90 USD +5,54% (30.10.2018)



US67066G1040



918422



NVD



NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

Santa Clara/New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Harlan Sur von J.P. Morgan Securities:

Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Harlan Sur, Analyst von J.P. Morgan Securities, Anlegern nunmehr eine Übergewichtung der Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA).

Aus Furcht die GPU-Lagerbestände könnten die kurzfristige Nachfrage belasten habe der Aktienkurs von NVIDIA Corp. seit 01. Oktober 36% an Wert eingebüßt. Zudem hätten Investoren Bedenken, dass die neue Gaming-Plattform in der nächsten Zeit keinen großen Upgrade-Zyklus auslösen könnte.

Die Analysten von J.P. Morgan Securities sind der Ansicht, dass NVIDIA über genügend Ausgleichsmöglichkeiten verfüge um etwaigen Schwächen auszugleichen. Das Unternehmen führe mehrere säkulare Wachstumsmärkte an, so der Analyst Harlan Sur.

In ihrer NVIDIA-Aktienanalyse stufen die Analysten von J.P. Morgan Securities den Titel von "neutral" auf "overweight" hoch, senkt aber das Kursziel von 265,00 auf 255,00 USD.