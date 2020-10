Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

463,30 EUR +0,43% (01.10.2020, 16:52)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

545,4401 USD +0,78% (01.10.2020, 16:38)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten.



Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (01.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Grafikchip-Herstellers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Bei dem US-Titel sei es zum Ausbruch der auslaufenden Chartformation gekommen, von der DER AKTIONÄR bereits berichtet habe. Am Freitag habe die NVIDIA-Aktie ihre Chartformation auflösen können und notiere seitdem schon zehn Prozent im Plus. Nun biete das Papier des Chip-Herstellers eine neue Einstiegschance.Nach der steilen Aufwärtsbewegung von April bis August habe der Wert in Form eines Dreiecks konsolidiert. In der Charttechnik sei dies auch als Wimpel-Formation bekannt und stehe für steigende Kurse. Am Freitag habe der Aktienkurs die obere Begrenzungslinie bei rund 491 Dollar durchbrochen und damit die Formation aufgelöst. Die NVIDIA-Aktie habe seitdem um rund zehn Prozent zugelegt.Charttechnisch betrachtet sollte die Aufwärtsbewegung weitergehen. Denn aufgrund der hohen Trendstärke und dem steigenden Handelsvolumen sollte der Trend jetzt erst richtig Fahrt aufnehmen. Ein neues Kaufsignal beim MACD-Indikator könnte den Titel zudem weiter beflügeln.Nach dem Ausbruch locke die NVIDIA-Aktie mit starken Kaufsignalen. Investoren können die Situation für einen (Zu-)Kauf nutzen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Die NVIDIA-Aktie bleibe weiterhin aussichtsreich. (Analyse vom 01.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: