Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

Atlanta (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst William Stein von SunTrust Robinson Humphrey:Aktienanalyst William Stein von SunTrust Robinson Humphrey empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) weiterhin zu kaufen.Die Analysten von SunTrust Robinson Humphrey loben die Q3-Ergebnisse von NVIDIA Corp., die vor allem von den Bereichen Gaming und Data Center angetrieben worden seien.Das Auto-Segment habe dagegen die Erwartungen verfehlt. Allerdings gründe sich der Optimismus in diesem Bereich eher auf die Entwicklung in Richtung 2020.Analyst William Stein spricht davon, dass die anlässlich der GTC-Konferenz gesammelten Erkenntnisse zu einem gestärkten Vertrauen in die Führungsrolle von NVIDIA im AI-Spektrum geführt haben.Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:181,35 Euro -1,12% (14.11.2017, 13:48)