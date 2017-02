Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

95,16 Euro -9,21% (23.02.2017, 17:28)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

USD 100,78 -9,01% (23.02.2017, 17:32)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse des Analysten Hans Mosesmann von Rosenblatt Securities:Aktienanalyst Hans Mosesmann vom Investmenthaus Rosenblatt Securities empfiehlt Investoren im Rahmen einer Aktienanalyse die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) zum Kauf.Abgesehen von NVIDIA Corp. sei kein anderes Halbleiterunternehmen mit einem ebenso großen Marktpotenzial in Sicht, so die Einschätzung der Analysten von Rosenblatt Securities.Die Möglichkeiten würden sich über Bereiche wie künstliche Intelligenz und selbst fahrende Autos erstrecken.Analysten Hans Mosesmann veranschlagt ein Kursziel für die NVIDIA-Aktie von 140,00 USD.Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:94,90 Euro -9,62% (23.02.2017, 17:13)