Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

187,46 Euro -0,88% (15.11.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

186,02 Euro -2,30% (15.11.2019, 18:13)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

206,24 USD -1,69% (15.11.2019, 18:13)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Rajvindra S. Gill von Needham & Co:Laut einer aktuellen Aktienanalyse geht Analyst Rajvindra S. Gill von Needham & Co in Bezug auf die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) weiterhin von einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung aus.Dank der Erholung im Gaming-Segment habe NVIDIA Corp. einen soliden Quartalsbericht abgeliefert. Diese Umsatzbeiträge würden aber saisonal bedingt in Q4 wieder abschmelzen. Zudem habe die Performance des Data Center-Segment die Markterwartungen verfehlt.Die verbesserte Hyperscaler-Visibilität sei zwar für NVIDIA erfreulich. Angesichts der Wettbewerbsdynamik im Data Center-Segment sei aber Zurückhaltung angebracht, urteilen die Analysten von Needham & Co.Nach den jüngsten Kursgewinnen liege die Bewertung der NVIDIA-Aktie auf KGV-Basis auf einem Mehrjahreshoch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: