Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Matthew Ramsay von Cowen and CompanyAktienanalyst Matthew Ramsay vom Investmenthaus Cowen and Company bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA).Die Quartalszahlen und der Ausblick von NVIDIA Corp. seien wohl besser ausgefallen als vom Markt befürchtet. Die Aussagen zum Ausblick würden aber kurzfristige Unsicherheit verursachen und viele Fragen hinsichtlich einer Erholung offen lassen, so die Analysten von Cowen and Company.Nichtsdestotrotz sei NVIDIA der Technologieführer in den Bereichen Gaming, Datacenter und Automotive. Langfristrig orientierte Anleger könnten einsteigen, sagt Analyst Matthew Ramsay.In ihrer NVIDIA-Aktienanalyse stufen die Analysten von Cowen and Company den Titel weiterhin mit "outperform" ein und bestätigen das Kursziel von 195,00 USD.Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:136,68 Euro -4,94% (20.05.2019, 15:19)