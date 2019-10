Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist in den Bereichen Personal Computer (PC)-Grafiken, Graphics Processing Unit (GPU) und künstliche Intelligenz (AI) tätig. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Service über PC-, Mobile- und Cloud-Architekturen. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: GPU und Tegra Processor, die auf einer einzigen zugrunde liegenden Architektur basieren. Der Prozessor des Unternehmens hat Plattformen für vier Märkte geschaffen: Gaming, Professional Visualization, Data Center und Automotive.

San Francisco (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse des Analysten Aaron Rakers von Wells Fargo Advisors:Aktienanalyst Aaron Rakers von Wells Fargo Advisors bestätigt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) seine Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Wells Fargo Advisors nehmen auf eine positive Keynote des Mitbegründers und CEO's Jensen Huang anlässlich der MWC in Los Angeles Bezug.Das Data Center-Segment von NVIDIA Corp. sollte wieder an Fahrt zulegen können. Analyst Aaron Rakers setzt das Kursziel für den Titel von 200,00 auf 220,00 USD herauf.In ihrer NVIDIA-Aktienanalyse stufen die Analysten von Wells Fargo Advisors den Titel unverändert mit "outperform" ein.