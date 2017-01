Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

101,95 EUR +0,43% (10.01.2017, 11:10)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

107,28 USD +4,05% (09.01.2017, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (10.01.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktie dürfte den Aufwärtstrend fortsetzen! AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des Chipherstellers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA).Die NVIDIA-Aktie sei grundsätzlich immer stark unterwegs, so der Aktienprofi. Zuletzt sei die NVIDIA-Aktie wegen einer Short-Attacke etwas unter Druck geraten. Sie habe sich aber dann wieder erholen können und sei gestern Tagesgewinner im NASDAQ 100 gewesen. Der Börsenexperte verweise darauf, dass NVIDIA nun in Las Vegas einiges im Bereich autonomes Fahren vorgestellt habe. Man habe da auch ein neues Gaming-Produkt präsentiert.Die NVIDIA-Aktie befinde sich ohnehin in einem soliden Aufwärtstrend.Man kann davon ausgehen, dass die NVIDIA-Aktie den Aufwärtstrend fortsetzen wird - sie wird erst mal zumindest das alte Hoch ansteuern, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.01.2017)Börsenplätze NVIDIA-Aktie: