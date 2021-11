Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

289,95 EUR -2,04% (26.11.2021, 08:46)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

326,74 USD +2,92% (24.11.2021)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (26.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Hot-Stock NVIDIA kenne kein Halten. Der Chip-Gigant liege deutlich im Plus. Analysten seien begeistert von der Attacke im Bereich Selbstfahren mit NVIDIA Drive auf Tesla. Zudem erhalte NVIDIA Rückenwind durch den Krypto-Mining-Boom bei Ethereum, Bitcoin und Co. Kern des Erfolges seien die Gaming-Grafikkarten, die weiterhin reißenden Absatz finden würden. Laut 3DCenter lägen die Preise von RTX-3000-Grafikkarten mittlerweile knapp 100 Prozent über dem Listenpreis.Auch die Aktie sei beliebt wie nie. Seit Erstempfehlung im Börsenbrief Hot Stock Report im Jahr 2015 bei 5,24 Euro sei die Aktie mittlerweile über 4.300 Prozent ins Plus auf 290,55 Euro gesprintet. Sei das zu viel?Nein, ein Autor auf Motley Fool sei der Meinung, die Aktie sei weiterhin ein "Screaming Buy". Die Begründung: Auch im vierten Quartal werde NVIDIA um 50 Prozent wachsen. Großer Treiber: NVIDIA-Grafikkarten würden mit der Ray-Tracing-Technologie für ultrarealistische Spiele-Grafiken sorgen, welche mittlerweile 200 Games unterstützen würden. Und es gehe weiter: Gerüchteweise stehe die nächste Generation von GPUs in den Startlöchern, die eine weitere Verdopplung der Geschwindigkeit erreichen solle.Seien die Experten von NVIDIA weiterhin überzeugt? Ja, der Hot-Stock sei aktuell Teil des Depot 2030 und bleibe auch die nächsten fünf Jahre auf der besonderen Empfehlungsliste. Doch würden die Experten immer wieder gerne auch auf völlig unterschätzte Papiere setzen, wie es NVIDIA im Jahr der Erstempfehlung 2015 gewesen sei. (Analyse vom 25.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: