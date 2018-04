Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.





(06.04.2018/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst C.J. Muse von Evercore ISI:

Aktienanalyst C.J. Muse vom Investmenthaus Evercore ISI bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) seine Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.

Die Kursabschläge infolge der Bitmain-Nachrichten zum Ethereum-Mining werden von den Analysten von Evercore ISI als außerordentliche Einstiegsgelegenheit gepriesen.

Equipment zum Schürfen von Digitalwährungen dürfte bei NVIDIA einen Umsatzanteil von 5% ausmachen. Angesichts eines neuen Gaming CPU-Zyklus' in der zweiten Jahreshälfte 2018 verliere das Thema Kryptowährungen an Gewicht, so der Analyst C.J. Muse.

Der Markt habe mit dem Ausverkauf der NVIDIA-Aktie überreagiert.