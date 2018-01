Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

USD 224,72 +2,09% (17.01.2018, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (18.01.2018/ac/a/n)

London (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Blayne Curtis von Barclays:Blayne Curtis, Analyst von Barclays, erhöht in einer aktuellen Branchenstudie das Kursziel für die Aktie des Herstellers von Grafikprozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) von 225 auf 250 USD.Der Halbleiter-Sektor verzeichnet weiterhin ein robustes Wachstum, so der Analyst der britischen Investmentbank in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Der "Abbau" von digitalen Währungen (Mining) soll für Rückenwind sorgen. Curtis hat seine EPS-Schätzungen für NVIDIA teilweise angehoben.Blayne Curtis, Analyst von Barclays, hat in einer aktuellen Branchenstudie das "equal-weight"-Votum für die NVIDIA-Aktie bestätigt und das Kursziel von 225 auf 250 USD angehoben. (Analyse vom 17.01.2018)Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:183,40 Euro +1,55% (18.01.2018, 11:24)Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:183,80 Euro -0,05% (18.01.2018, 11:54)