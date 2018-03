Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

Connecticut (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Ruben Roy von MKM Partners:Aktienanalyst Ruben Roy von MKM Partners vertritt laut einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin eine neutrale Haltung in Bezug auf die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA).Die Kursverluste bei der NVIDIA-Aktie im Anschluss an die Bekanntgabe eines Teststopps bei selbst fahrenden Autos ist nach Ansicht der Analysten von MKM Partners übertrieben ausgefallen. An der Planung autonome Fahrzeuge innerhalb von zwei bis drei Jahren zu entwickeln habe das Management festgehalten.Analyst Ruben Roy sieht aber auf mittlere Sicht kein signifikantes Aufwärtspotenzial. Das im Bewertungsmodell angesetzte 2020er KGV von 30 sei schon üppig.In ihrer NVIDIA-Aktienanalyse stufen die Analysten von MKM Partners den Titel unverändert mit "neutral" ein und bestätigen das Kursziel von 245,00 USD.