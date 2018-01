Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

(25.01.2018/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Joseph Moore von Morgan Stanely:Aktienanalyst Joseph Moore von Morgan Stanley bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse seine Empfehlung die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) gleichzugewichten.Die Analysten von Morgan Stanley räumen ein, dass bei Anbietern von Grafikkarten ab dem vierten Quartal mit einer deutlichen Abschwächung der mit dem Ethereum-Schürfen im Zusammenhang stehender Erlöse gerechnet wurde.Die Ethereum-Preisrallye habe jedoch zu einer über den Erwartungen liegenden Schürfaktivität geführt. Insofern erhöht Analyst Joseph Moore bei NVIDIA Corp. die Umsatzprognosen. Bei NVIDIA sei das Ethereum-Geschäft zwar kein so starker Treiber. Nichtsdestotrotz könnten die Aktivitäten in einer saisonal bedingt schwächeren Periode als Puffer dienen.In ihrer NVIDIA-Aktienanalyse stufen die Analysten von Morgan Stanley den Titel unverändert mit "equal-weight" ein.Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:190,80 Euro -0,10% (25.01.2018, 16:53)