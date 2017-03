Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.



New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Toshiya Hari von Goldman Sachs:Laut einer aktuellen Aktienanalyse bestätigt Analyst Toshiya Hari von Goldman Sachs seine klare Kaufempfehlung für die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA).Obwohl es einige Aspekte gebe die Anlass zur Sorge geben könnten (mögliche Abschwächung im Gaming-Segment, stärkere Konkurrenz durch AMD, Intel, Xilinx, Start-ups, steigende Ausgaben) werde von Bären vor allem das Bewertungsniveau der Aktien von NVIDIA Corp. genannt.Im Vergleich zur Vergangenheit und der damaligen Bewertung, als ein viel größerer Umsatzanteil mit PC OEM-Erlösen in Verbindung gestanden habe, verkörpert NVIDIA nach Ansicht der Analysten von Goldman Sachs nun ein komplett anderes Unternehmen.In ihrer NVIDIA-Aktienanalyse halten die Analysten von Goldman Sachs am "Conviction Buy"-Rating und bestätigen das Kursziel von 130,00 USD.Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:94,79 Euro -0,20% (14.03.2017, 17:02)Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:94,91 Euro -0,68% (14.03.2017, 17:03)