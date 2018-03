Kursziel

NVIDIA-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 300,00 Buy Merrill Lynch Vivek Arya 23.02.2018 - Outperform RBC Capital Markets Mitch Steves 22.02.2018 270,00 Buy Citigroup Atif Malik 13.02.2018 305,00 Buy SunTrust Robinson Humphrey William Stein 12.02.2018 265,00 Equal-weight Barclays Blayne Curtis 12.02.2018 275,00 Outperform Evercore ISI C.J. Muse 12.02.2018 100,00 Underperform Wells Fargo Advisors David Wong 09.02.2018 300,00 Buy Jefferies & Co. Mark Lipacis 09.02.2018 225,00 Neutral Instinet Romit Shah 09.02.2018 265,00 Buy Mizuho - 09.02.2018 200,00 Neutral Susquehanna Financial Christopher Rolland 08.02.2018



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (08.03.2018/ac/a/n)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 305,00 oder 100,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.NVIDIA Corp. hat am 8. Februar die Zahlen des 4. Quartals 2017 veröffentlicht.Wie dem Motley Fool-Aktiennews vom 12. Februar zu entnehmen ist, hat sich der Umsatz im Bereich Rechenzentrum im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt und lag bei 606 Mio. USD. Die Volta-Prozessorfamilie habe viele neue Geschäftsfelder im Bereich der Hochleistungsrechner gefunden und bediene Workloads wie künstliche Intelligenz, Datenanalyse und Cloud-Computing-Backends.Im Kernmarkt der Gaming-Chips sei der Umsatz um 29% auf 1,74 Mrd. USD gestiegen. Zu den Wachstumstreibern hätten hier die Weihnachtsnachfrage, der steigende Trend zum E-Sport und natürlich eine ganze Schar von Kryptowährungsfans gezählt. Der Automotive-Computing-Markt habe ein verhalteneres Wachstum von 3% auf 132 Mio. USD verzeichnet. NVIDIA habe im 4. Quartal Rekord-GAAP-Bruttomargen gemeldet, die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,9 Prozentpunkte auf 61,9% gestiegen seien. Diesen Meilenstein habe das Unternehmen durch einen profitableren Umsatzmix und ein hohes Interesse an der lukrativen GeForce-Gaming-Chipserie erreicht.Für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2019 habe das Management von NVIDIA die folgenden Ziele vorgelegt: Die Einnahmen sollten in etwa bei 2,9 Mrd. USD liegen, was einer Steigerung von 50% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Die Bruttomarge nach GAAP sollte weiter steigen, selbst nach dem aktuellen Rekordwert. Im Moment sähen 62,7% wie ein erreichbares Ziel für das erste Quartal aus. Es werde erwartet, dass der GAAP-Nettogewinn in der Nähe von 920 Mio. USD liegen werde, verglichen mit 507 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Das würde zu einem unbereinigten Gewinn in der Nähe von 1,47 USD pro Aktie führen, verglichen mit 0,79 USD pro Aktie im ersten Quartal 2018.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der NVIDIA-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von SunTrust Robinson Humphrey. Analyst William Stein bewertet den Titel nach Zahlen unverändert mit "buy" und erhöht das Kursziel von 253,00 auf 305,00 USD. Die Analysten von SunTrust Robinson Humphrey würden die Q4-Ergebnisse loben, die vor allem von den Bereichen Gaming und Data Center angetrieben worden seien. Die bisherigen Planungen seien geradezu zerstört worden. Das dreistellige Wachstum bei den AI-Anwendungen sei aber besonders positiv hervorzuheben. Die Erlöse im Automotive-Segment seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Hier dürfte es bis 2020 zu einer Flaute kommen, so William Stein in einer Aktienanalyse vom 12. Februar.Die Analysten von Wells Fargo Advisors würden glauben, dass die Stärke des Gaming-Segments auf die Nachfrage nach Gaming-Chips zurückzuführen sei, die beim Schürfen von Digitalwährungen zum Einsatz kämen. David Wong befürchte, dass diese Stärke nicht von Dauer sei und daher ein Risiko für NVIDIA bedeute.