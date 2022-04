Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

176,42 EUR -0,12% (27.04.2022, 14:49)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

187,88 USD -5,60% (26.04.2022, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (27.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Aktuell würden harte Zeiten für Tech-Anleger herrschen. Am gestrigen Dienstag stehe beim Nasdaq ein Abschlag von 3,9 Prozent zu Buche und die NVIDIA-Aktie sei mit einem Abschlag von 5,6 Prozent aus dem Handel gegangen.Um die Trendstärke zu messen, könne der ADX-Indikator zu Hilfe genommen werden. Seine Interpretation: Bei Indikatoren-Werten über 25 liege ein Trend vor, ab einem Wert von 30 gelte er als stark. Für die NVIDIA-Aktie liege der Wert inzwischen bei 29, Tendenz steigend. Der Abwärtstrend nehme also an Fahrt auf.Nachdem die Aufwärtstrendlinie bei 210 Dollar dem Druck der Bären nicht mehr standgehalten habe, teste die NVIDIA-Aktie nun die Unterstützung am August-Tief bei 187,62 Dollar. Es sei jedoch wahrscheinlich, dass der Kurs wegen der hohen Intensität der Abwärtsbewegung noch mindestens bis an den Support am Juli-Tief bei 178,66 Dollar falle, ehe eine Gegenbewegung einsetze.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: