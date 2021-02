Kursziel

NVIDIA-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 700,00 Outperform Oppenheimer Rick Schafer 18.02.2021 600,00 Overweight Barclays Blayne Curtis 26.01.2021 625,00 Positive Susquehanna Financial Christopher Rolland 15.01.2021 672,00 Buy Truist William Stein 15.01.2021 - Overweight Wells Fargo Advisors Aaron Rakers 12.01.2021 515,00 Hold Deutsche Bank Ross Seymore 17.12.2020 605,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 19.11.2020 600,00 Buy Citigroup Atif Malik 19.11.2020 650,00 Buy UBS Timothy Arcuri 19.11.2020 600,00 Outperform Raymond James Chris Caso 19.11.2020 520,00 Hold Craig-Hallum Capital Richard Shannon 19.11.2020



Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

484,55 EUR -1,68% (22.02.2021, 14:28)



XETRA-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

484,35 EUR -2,99% (22.02.2021, 14:13)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

597,06 USD +0,66% (19.02.2021, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Ticker-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (23.02.2021/ac/a/n)







Santa Clara (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Spezialisten für PC-Grafikprozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Ticker-Symbol: NVDA) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 700,00 oder 515,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.NVIDIA Corp. wird am 24. Februar die Zahlen für das vierte Quartal 2021 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der NVIDIA-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Oppenheimer. Der dort zuständige Analyst, Rick Schafer, hat am 18. Februar den Titel weiterhin mit dem Rating "outperform" bewertet und das Kursziel von 600,00 auf 700,00 USD erhöht.Die niedrigste Kursprognose für NVIDIA kommt dagegen von der Deutschen Bank: Analyst Ross Seymore hat am 17. Dezember 2020 die Aktie des US-Grafikchip-Herstellers unverändert mit "hold" eingestuft und das Kursziel von 515,00 USD genannt.Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" hat am 19. Februar die Aktie von NVIDIA in einer Aktienanalyse unter die Lupe genommen. Bilder von Mining-Farmen für Kryptowährungen mit hunderten von Grafikkarten der GeForce-30-Serie seien ein Dorn im Auge von NVIDIAs treustem Kundenkreis. Denn der US-Konzern könne immer noch nicht genügend Grafikkarten an Gaming-Enthusiasten liefern. Ein Problem das jetzt angepackt werde. Denn am Donnerstag habe NVIDIA den Cryptocurrency Mining Processor (CMP) angekündigt und damit erstmals ein mit Grafikprozessoren ausgestattetes Produkt speziell für das Mining von Kryptowährungen entwickelt.Insbesondere für Ethereum-Mining seien die CMP geeignet und sollten die rasant steigende Nachfrage im Mining-Sektor ab Q1/Q2 befriedigen. Zwar werde damit das grundsätzliche Problem der aktuellen Chip-Knappheit nicht angegangen, da auch in den CMPs Grafikchips mit der Ampere-Architektur verbaut würden, die eben auch bei den aktuellen NVIDIA-Grafikkarten für Gamer zum Einsatz kommen. Sollten aber die Chip-Foundries wie TSMC die Kapazitäten ausgebaut haben, habe NVIDIA hier ein dediziertes Produkt für einen aufstrebenden Sektor und als First-Mover eine gewisse Preismacht.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur NVIDIA-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick: