Die NVIDIA-Aktie habe in den vergangenen Wochen Federn gelassen. Dabei seien die Perspektiven für den US-Grafikkarten-Spezialisten mehr als glänzend. Aus Sicht des "Aktionär" dürfte das bisherige Allzeithoch, das bei 589 Dollar (rund 495 Euro) liege, mittelfristig geknackt werden. Investierte Anleger bleiben bei der NVIDIA-Aktie dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" weiter.



Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur NVIDIA-Aktie?



Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

NVIDIA-Aktie

(USD) Rating

NVIDIA-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 550,00 Overweight Barclays Blayne Curtis 19.11.2020 605,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 19.11.2020 600,00 Buy Citigroup Atif Malik 19.11.2020 650,00 Buy UBS Timothy Arcuri 19.11.2020 600,00 Outperform Raymond James Chris Caso 19.11.2020 520,00 Hold Craig-Hallum Capital Richard Shannon 19.11.2020 643,00 Buy Truist William Stein 19.11.2020



Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

441,45 EUR -0,46% (30.11.2020, 14:20)



XETRA-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

442,80 EUR -0,52% (30.11.2020, 13:25)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

530,45 USD +0,20% (27.11.2020, 19:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol Deutschland NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol Deutschland: NVD, NASDAQ-Ticker-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (30.11.2020/ac/a/n)







Santa Clara (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Spezialisten für PC-Grafikprozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol Deutschland: NVD, NASDAQ-Ticker-Symbol: NVDA) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 650,00 oder 520,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.NVIDIA Corp. hat am 18. November die Zahlen für das 3. Quartal 2021 bekannt gegeben.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 18. November berichtete, habe das Geschäft mit Rechenzentren und neuen Grafikkarten dem Computerkonzern NVIDIA im vergangenen Quartal einen kräftigen Umsatzsprung beschert. Die Erlöse seien im Jahresvergleich um 57 Prozent auf 4,73 Milliarden Dollar gestiegen. Der Gewinn in dem Ende Oktober abgeschlossenen 3. Geschäftsquartal habe um fast 49 Prozent auf 1,34 Milliarden Dollar zugelegt.NVIDIA sei vor allem als Spezialist für Grafikkarten bekannt geworden - bis sich herausgestellt habe, dass mit Technologie der Firma auch sehr gut Anwendungen auf Basis künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernens laufen könnten. Das habe NVIDIA-Technik verstärkt in Rechenzentren gebracht. Im vergangenen Quartal sei der Umsatz in diesem Geschäft im Jahresvergleich um 162 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar gewachsen.Bei Grafikkarten treibe NVIDIA die RTX-Technologie voran, mit der unter anderem in Computerspielen realistischere Umgebungen dank Spiegelungen und Lichteffekten erzeugt würden. Im vergangenen Quartal habe NVIDIA neue RTX-Karten herausgebracht. Der Umsatz in dem Geschäft stieg um 37 Prozent auf 2,27 Milliarden Dollar, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der NVIDIA-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der UBS: Der dort zuständige Analyst Timothy Arcuri hat am 19. November das Kursziel für die Aktie des Spezialisten für PC-Grafikprozessoren von 625 auf 650 USD verbessert und den Titel unverändert mit "buy" eingestuft.Dagegen Richard Shannon, Analyst von Craig-Hallum Capital, hat am 19. November die Aktie von NVIDIA Corp. nach wie vor mit "hold" und dem Kursziel von 520 USD bewertet.Konkret: Das Spielegeschäft könnte zukünftig der große Wachstumstreiber sein. Die Einnahmen von NVIDIA aus diesem Segment seien im 3. Quartal (August, September, Oktober) im Jahresvergleich um 37 Prozent auf 2,27 Milliarden US-Dollar gestiegen. Der Geschäftszweig habe rund die Hälfte des Gesamtumsatzes ausgemacht. NVIDIA habe von einer gestiegenen Nachfrage nach Desktop- und Notebook-Grafikprozessoreinheiten (GPUs) sowie von einem Anstieg der Verkäufe von Konsolenchips profitiert. So liefere NVIDIA Chips für die beliebte Switch-Konsole von Nintendo.NVIDIA habe auch darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung seiner neuesten Grafikkarten der RTX 30-Serie, die auf der Ampere-Architektur basieren würden, zur Umsatzsteigerung beigetragen habe. Das sei nicht überraschend, da die neuen GPUs eine enorme Leistungssteigerung gegenüber ihren Vorgängern gebracht hätten. Gleichzeitig seien sie preislich günstig zu haben gewesen.Hier schlummere durchaus Potenzial: Erstens seien die Karten der RTX 30-Serie mit Blick auf das abgelaufene Quartal im September und Oktober in den Handel gebracht worden.Der zweite Grund, warum die Karten der RTX 30-Serie bisher noch nicht ihr volles Potenzial hätten entfalten können, sei das knappe Angebot. Die neuen Grafikkarten seien nach ihrer Markteinführung dank des großen Interesses schnell vergriffen gewesen.Und wie sich herausstelle, kämpfe NVIDIA immer noch damit, das Angebot seiner neuesten Karten aufzustocken, obwohl die RTX 3080 bereits seit mehr als zwei Monaten auf dem Markt sei. So habe die Nachfrage nach den neuen GPUs die optimistischsten Erwartungen übertroffen, und es könne noch einige Monate dauern, bis die Karten in ausreichendem Maße zur Verfügung stünden, so das Unternehmen.