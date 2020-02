Wegen des fortgeschrittenen Bewertungsniveaus der NVIDIA-Aktie habe "Der Aktionär" bereits zu einem Teilverkauf geraten. Den Rest der NVIDIA-Position gelte es aktuell weiterlaufen zu lassen. Um vor noch stärkeren Rücksetzern abzusichern, wurde der Stopp der Aktie jedoch auf 200 Euro nachgezogen, so Thobias Quaß von "Der Aktionär" weiter.



Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur NVIDIA-Aktie?



Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

NVIDIA-Aktie

(USD) Rating

NVIDIA-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 230,00 Reduce Instinet David Wong 24.02.2020 340,00 Buy Argus Research Jim Kelleher 18.02.2020 360,00 Outperform Sanford C. Bernstein & Co Stacy Rasgon 18.02.2020 320,00 Buy UBS AG Timothy Arcuri 18.02.2020 285,00 Market-perform BMO Capital Markets Ambrish Srivastava 14.02.2020 315,00 Buy Citigroup Atif Malik 14.02.2020 325,00 Outperform Cowen and Company Matthew Ramsay 14.02.2020 325,00 Hold Craig-Hallum Capital Richard Shannon 14.02.2020 330,00 Buy Jefferies & Co. Mark Lipacis 14.02.2020 295,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 14.02.2020 304,00 Overweight Morgan Stanely Joseph Moore 14.02.2020 350,00 Outperform Oppenheimer Rick Schafer 14.02.2020 330,00 Overweight Piper Jaffray Harsh Kumar 14.02.2020 300,00 Outperform Raymond James Chris Caso 14.02.2020 325,00 Buy SunTrust Robinson Humphrey William Stein 14.02.2020 330,00 Positive Susquehanna Financial Christopher Rolland 14.02.2020 320,00 Overweight Wells Fargo Advisors Aaron Rakers 14.02.2020 350,00 Outperform RBC Capital Markets Mitch Steves 14.02.2020



Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

236,55 EUR -3,78% (27.02.2020, 20:20)



Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

233,35 EUR -6,96% (27.02.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

259,2645 USD -3,08% (27.02.2020, 20:09)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (28.02.2020/ac/a/n)







Santa Clara (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Spezialisten für PC-Grafikprozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 360,00 oder 230,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.NVIDIA Corp. hat am 13. Februar die Zahlen für das vierte Quartal 2020 präsentiert.Wie aus der Aktienanalyse des Anlegermagazins "Der Aktionär" vom 14. Februar hervorgeht, habe - wie erwartet - das starke Schlussquartal dem Grafikchipspezialisten NVIDIA einen Umsatz von rund 3,1 Milliarden Dollar (Plus 41 zum Vorjahreszeitraum) und einen Nettogewinn von 950 Millionen Dollar (Plus 68 Prozent) beschert. Mit einem Umsatz von 968 Millionen Dollar trätragegt das Data-Center-Geschäft einen Rekordanteil (Plus 43 Prozent zum Vorjahr) bei. Insbesondere beim GPU-beschleunigten (High Performance) Computing in Rechenzentren und Supercomputern wachse die Nachfrage stetig.Den größten Umsatzanteil mit rund 1,5 Milliarden Dollar Umsatz (Minus zehn Prozent zum Vorjahr) habe erneut das Kerngeschäft mit den GeForce-Grafikkarten gebracht. Für die zukünftigen Wachstumsbereiche 5G, Künstlicher Intelligenz und Virtual Reality sehe NVIDIA-CEO Jensen Huang seinen Konzern ebenfalls gerüstet.Das bisher erfolgreichste Geschäftsjahr für die Kalifornier bleibe aber 2019. Im gesamten Fiskaljahr 2020 seien 10,9 Milliarden Dollar Umsatz erzielt worden, im Vorjahr seien das noch 11,7 Milliarden Dollar gewesen - das entspreche einem Minus von sieben Prozent. Der Gewinn sei um rund ein Drittel von 4,1 Milliarden Dollar auf 2,8 Milliarden Dollar gesunken.Für das laufende erste Geschäftsquartal im Fiskaljahr 2021 erwartet NVIDIA einen Umsatz von rund 3 Milliarden Dollar und eine Steigerung der Bruttomarge auf um die 65 Prozent, ergänzt Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der NVIDIA-Aktie anbetrifft, hat die Analystin von Sanford C. Bernstein & Co, Stacy Rasgon, am 18. Februar das höchste Kursziel veranschlagt: 360 USD. Der Titel wurde von "market perform" auf "outperform" hochgestuft.Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bemerkt in einer Aktienanalyse vom 24. Februar, dass kurz nach dem Start von GeForce NOW Gamegigant Activision Blizzard seine beliebten Spiele (unter anderem "Overwatch", "Diablo" und "Call of Duty") wegen Lizenzproblemen aus dem Katalog des NVIDIA-Cloud-Dienstes GeForce NOW habe streichen lassen. Nun habe Bathesda mit bekannten Marken wie "Fallout" und "The Elder Scrools" nachgezogen - einzig "Wolfenstein: Youngblood" sei noch über GeForce NOW spielbar. Bezüglich der Gründe zur Entfernung der Titel seien seitens NVIDIA keine Angaben gemacht worden.Durch die Integration von Drittplattformen wie Steam müssten die Spiele nicht erneut gekauft werden, um den Service zu nutzen. Der wohl größte Unterschied zu Konkurrent Google Stadia. Lediglich ein Abonnement sei erforderlich. Dieses schlage nach einer 90-tägigen Probephase aktuell mit 5,49 Euro zu Buche und solle zu einem späteren Zeitpunkt teurer werden.Der Aufwärtstrend des Papiers komme zunehmend ins Stocken. Kein Wunder, denn mit einem 20er KGV von 37 und einem 20er KUV von 5 sei das zukünftige Wachstumspotenzial von NVIDIAs Zukunftsprojekten zum Großteil schon eingepreist. Zudem gebe es in der Prozessoren-Peergroup günstigere Alternativen (wie Intel mit einem 20er KGV von 13).Darüber hinaus laste jetzt noch das Coronavirus auf gut gelaufenen Tech-Aktien mit hoher Bewertung. Hier nähmen verängstigte Anleger wohl zuerst Gewinne mit.Das Cloud-Gaming-Geschäft stoße wegen fehlender Lizenz- und womöglich Entgeltabsprachen auf Hindernisse. NVIDIA habe angekündigt, die Lizenzfragen mit Activision Blizzard zu klären und die Spiele wieder auf GeForce NOW verfügbar machen zu wollen. In anderen Bereichen, wie etwa der künstlichen Intelligenz zur Spracherkennung und dem autonomen Fahren kämen NVIDIA-Chips immer häufiger zum Einsatz. Aufgrund dessen würden die Aussichten vorerst positiv bleiben.