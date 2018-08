Kursziel

NVIDIA-Aktie

(USD) Rating

NVIDIA-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 324,00 Buy Goldman Sachs Toshiya Hari 07.08.2018 300,00 Buy Citigroup Atif Malik 19.07.2018 273,00 Overweight Morgan Stanely Joseph Moore 17.07.2018 340,00 Buy Merrill Lynch Vivek Arya 04.07.2018 310,00 Outperform RBC Capital Markets Mitch Steves 03.07.2018 300,00 Outperform FBN Securities Shebly Seyrafi 28.06.2018 300,00 Outperform Raymond James Chris Caso 28.06.2018 280,00 Buy Benchmark Company Mike Burton 27.06.2018 285,00 Neutral UBS Timothy Arcuri 19.06.2018 - Outperform Cowen and Company, LLC - 18.05.2018 300,00 Buy B. Riley & Co Craig Ellis 15.05.2018 315,00 Buy Rosenblatt Securities Hans Mosesmann 15.05.2018 325,00 Buy Needham & Company Rajvindra S. Gill 14.05.2018 260,00 Hold Deutsche Bank Ross Seymore 14.05.2018 300,00 Overweight Barclays Blayne Curtis 14.05.2018 255,00 Neutral MKM Partners Ruben Roy 14.05.2018 243,00 Hold Stifel, Nicolaus & Co. - 11.05.2018

Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

221,55 EUR +0,27% (08.08.2018, 10:34)



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

221,17 EUR -0,17% (08.08.2018, 11:22)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

256,95 USD +1,15% (07.08.2018, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (08.08.2018/ac/a/n)







Santa Clara (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Spezialisten für PC-Grafikprozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 340,00 oder 243,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.NVIDIA Corp. wird am 9. August die Zahlen für das 2. Quartal 2019 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der NVIDIA-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von BofA Merrill Lynch Research: Analyst Vivek Arya bekräftigt in einer Aktienanalyse vom 4. Juli seine "buy"-Empfehlung sowie das Kursziel von 340,00 USD. Nach einem Update zur Gaming-Industrie würden die Analysten von BofA Merrill Lynch Research am Top Pick-Votum festhalten. Die Ergebnisse einer Umfrage würden den positiven Ausblick für NVIDIA Corp. untermauern. Vivek Arya sei der Meinung, dass die Konsensprognosen das Aufwärtspotenzial hinsichtlich des Gaming-Geschäfts noch nicht angemessen berücksichtigen würden.Bei der Deutschen Bank wird die NVIDIA-Aktie dagegen unverändert mit "hold" eingestuft. Analyst Ross Seymore erhöht in seiner Aktienanalyse vom 14. Mai das Kursziel von 240,00 auf 260,00 USD. Das von NVIDIA Corp. im abgelaufenen Quartal gezeigte Wachstum sei zwar praktisch in jedem Geschäftssegment stark gewesen. Die Qualität des Quartalsberichts sei aber etwas geringer gewesen als sonst üblich. Das Auffüllen der GPU-Lagerbestände und der Bereich Kryptowährungen hätten den größten Teil zur positiven Abweichung beigetragen. Die Data Center-Dvision sei dagegen etwas hinter den Annahmen zurückgeblieben.Die Analysten von Deutsche Bank würden sich wegen der Bewertungsprämie der NVIDIA-Aktie weiterhin zurückhaltend zeigen. Ross Seymore sei der Ansicht, dass der Aktienkurs das Wachstumspotenzial bereits ausreichend reflektiere.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick: