Kursziel

NVIDIA-Aktie

(USD) Rating

NVIDIA-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 290,00 Overweight Wells Fargo Advisors Aaron Rakers 11.02.2020 300,00 Outperform Oppenheimer Rick Schafer 11.02.2020 301,00 Outperform RBC Capital Markets Mitch Steves 10.02.2020 300,00 Buy UBS Timothy Arcuri 23.01.2020 300,00 Buy Argus Research Jim Kelleher 13.01.2020 275,00 Buy Benchmark Company Ruben Roy 31.12.2019 270,00 Overweight Wells Fargo Advisors Aaron Rakers 20.12.2019 250,00 Overweight Piper Jaffray Harsh Kumar 17.12.2019 259,00 Overweight Morgan Stanely Joseph Moore 25.11.2019 250,00 Buy Jefferies & Co. Mark Lipacis 19.11.2019 255,00 Buy Craig-Hallum Capital Richard Shannon 18.11.2019 - Underperform Needham & Company Rajvindra S. Gill 15.11.2019 240,00 Buy SunTrust Robinson Humphrey William Stein 15.11.2019 243,00 Outperform Wedbush Securities Matthew Bryson 15.11.2019



Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

245,35 EUR +1,80% (11.02.2020, 22:01)



Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

247,95 EUR +4,75% (11.02.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

268,21 USD +1,99% (11.02.2020, 21:54)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (12.02.2020/ac/a/n)







Santa Clara (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Spezialisten für PC-Grafikprozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 301,00 oder 240,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.NVIDIA Corp. wird am 13. Februar die Zahlen für das vierte Quartal 2020 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der NVIDIA-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von RBC Capital Markets. Der dort zuständige Analyst Mitch Steves hat am 10. Februar das Kursziel für die Aktie des Grafikkarten-Pioniers von 251 USD auf 301 USD erhöht und den Titel nach wie vor mit dem "outperform"-Rating eingestuft.Eine der niedrigsten Kursprognosen für NVIDIA kommt dagegen von Harsh Kumar, Analyst von Piper Jaffray, der am 17. Dezember die Aktie weiterhin mit dem Rating "overweight" eingestuft und das Kursziel von 250,00 USD veranschlagt hat.NVIDIA startet mit GeForce Now eine eigene Cloud-Gaming-Plattform als Abo-Service - für einen Kampfpreis von 5 USD pro Monat, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 5. Februar. Dadurch mache man beispielsweise Sonys Playstation Now und Googles Stadia Konkurrenz.Anders als die Konkurrenz versuche NVIDIA aber nicht, einen eigenen Game-Katalog aufzubauen. Die User könnten ihre bestehenden Steam-, Epic- oder Battle.net-Accounts mit GeForce Now verknüpfen. Dadurch könnten bereits gekaufte Spiele mit der App unterwegs oder an anderen PCs gespielt werden. Neben dem Abonnement gebe es auch ein kostenloses Angebot mit eingeschränkter Funktionalität und begrenzter Spieldauer.Cloud-Gaming sei die Zukunft des Videospielens. Und NVIDIA unternimmt den ersten Schritt, selbst ein Stück von diesem Kuchen abzukriegen, so Thobias Quaß von "Der Aktionär" weiter.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur NVIDIA-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick: