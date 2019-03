Kursziel

NVIDIA-Aktie

(USD) Rating

NVIDIA-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 170,00 Neutral MKM Partners Ruben Roy 12.03.2019 210,00 Buy SunTrust Robinson Humphrey William Stein 12.03.2019 190,00 Outperform Oppenheimer Rick Schafer 12.03.2019 205,00 Overweight J.P. Morgan Harlan Sur 07.03.2019 190,00 Buy Rosenblatt Securities Hans Mosesmann 18.02.2019 195,00 Outperform Cowen and Company, LLC - 15.02.2019

Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

144,79 EUR +0,43% (13.03.2019, 12:45)



Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

144,68 EUR +0,03% (13.03.2019, 12:12)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

162,51 USD +0,85% (12.03.2019, 21:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (13.03.2019/ac/a/n)







Santa Clara (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Spezialisten für PC-Grafikprozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 210,00 oder 170,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.NVIDIA Corp. hat am 14. Februar die Zahlen für das vierte Quartal 2019 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 15. Februar zu entnehmen ist, ist das Weihnachtsquartal für den Grafikkarten-Spezialisten NVIDIA mies verlaufen. Der Gewinn sei im Jahresvergleich um 54 Prozent auf 567 Millionen Dollar gefallen. Der Umsatz sei um fast ein Viertel auf 2,2 Milliarden Dollar abgesackt. Der Konzern habe bereits Ende Januar die Erlösprognose um 500 Millionen Dollar auf diesen Wert gekappt. NVIDIA sei im Schlussquartal 2018 ein weiterer Hightech-Konzern geworden, der die Abschwächung der chinesischen Wirtschaft stark zu spüren bekommen habe. Die schwächere Konjunktur in China habe dort die Nachfrage von Verbrauchern nach NVIDIAs Grafikkarten beeinträchtigt, habe es bereits zur Senkung der Prognose geheißen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der NVIDIA-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von SunTrust Robinson Humphrey und liegt bei 210,00 USD. Aktienanalyst William Stein stuft den Titel in seiner Aktienanalyse vom 12. März unverändert mit "buy" ein. Die Analysten von SunTrust Robinson Humphrey würden die Übernahme von Mellanox durch NVIDIA Corp. als defensiven Deal bezeichnen. Der Zukauf passiere in einer Zeit mit einer schwachen Nachfrage. Falls Intel oder Xilinx ihre Fühler nach Mellanox ausgestreckt hätten, wäre NVIDIA in stärkerem Maße bedroht gewesen. Im Vergleich zur Peer Group habe die NVIDIA-Aktie wegen des strukturellen Wachstums einen Bewertungsaufschlag verdient.Die niedrigste Kursprognose für NVIDIA stammt dagegen von MKM Partners: Der dort zuständige Aktienanalyst, Ruben Roy, hält am Kursziel von 170,00 USD sowie am "neutral"-Votum fest. Die geplante Übernahme von Mellanox bedeute für NVIDIA Corp. einen zusätzlichen strategischen Baustein für das Data Center-Portfolio. Angesichts der komplementären und vertikal integrierten Natur der Produkte dürfte die Prüfung durch Kartellbehörden nicht sonderlich lange dauern. Die Gewinnebene von NVIDIA sollte in erheblichem Umfang profitieren.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur NVIDIA-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick: