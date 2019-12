Ausgehend vom aktuellen Kursniveau vergeben Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, weiterhin das Rating "kaufen" für die NOXXON Pharma-Aktie. (Analyse vom 20.12.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze NOXXON Pharma-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NOXXON Pharma-Aktie:

0,532 EUR +20,23% (20.12.2019, 10:23)



ISIN NOXXON Pharma-Aktie:

NL0012044762



WKN NOXXON Pharma-Aktie:

A2ASSB



Ticker-Symbol NOXXON Pharma-Aktie:

0N6



Kurzprofil NOXXON Pharma N.V.:



Die auf Onkologie fokussierte Pipeline von NOXXON (ISIN: NL0012044762, WKN: A2ASSB, Ticker-Symbol: 0N6) wirkt auf die Tumormikroumgebung (TME) und den Krebs-Immunitätszyklus durch Durchbrechen der Tumor-Schutzbarriere und die Blockierung der Tumorreparatur. Durch die Neutralisierung von Chemokinen in der Tumormikroumgebung wirkt der Ansatz von NOXXON in Kombination mit anderen Behandlungsmethoden schwächend auf Mechanismen, mit denen sich Tumore vor dem Immunsystem schützen und ermöglicht eine größere therapeutische Wirkung.



Das Lead-Programm NOX-A12 lieferte im Dezember 2018 erste Daten aus einer Kombinationsstudie mit Keytruda® in Patienten mit metastasiertem Darm- oder Bauchspeicheldrüsenkrebs und weitere Studien in diesen Indikationen sind in Planung. Das Unternehmen hat zudem eine weitere Studie begonnen, in der NOXA12 in Kombination mit Strahlentherapie bei Hirntumoren untersucht wird. In den USA und in der EU wurde der Kombination von NOX-A12 und Strahlentherapie zur Behandlung bestimmter Hirntumore der OrphanDrug-Status erteilt. Der zweite TME-Produktkandidat des Unternehmens, NOX-E36 zielt auf das angeborene Immunsystem ab. NOXXON plant, NOX-E36 sowohl als Monotherapie als auch in Kombination bei Patienten mit soliden Tumoren zu untersuchen. (20.12.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





AmsterdamAugsburg (www.aktiencheck.de) - NOXXON Pharma-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie NOXXON Pharma N.V. (ISIN: NL0012044762, WKN: A2ASSB, Ticker-Symbol: 0N6).Die NOXXON Pharma N.V. weise eine für biopharmazeutische Unternehmen, dessen Produkte sich noch in der klinischen Entwicklungs- und Zulassungsphase befinden würden, typische Umsatz- und Ergebnisentwicklung auf. Seit Unternehmensgründung seien dabei noch keine operativen Umsätze erwirtschaftet worden und dementsprechend weise die Gesellschaft ein negatives Ergebnisniveau mit einem dazugehörigen stetigen Liquiditätsverbrauch auf. Auch in den ersten sechs Monaten 2019 sei ein negatives Nachsteuerergebnis in Höhe von -1,95 Mio. Euro (VJ: -4,05 Mio. Euro) sowie ein negativer freier Cashflow in Höhe von -2,69 Mio. Euro (VJ: -1,76 Mio. Euro) ausgewiesen worden.Über die vergangenen Geschäftsjahre hinweg sei es aber der Gesellschaft gelungen, deutlich schlankere Kostenstrukturen zu etablieren und damit den Liquiditätsverbrauch je Periode zu senken. Sowohl die Verwaltungskosten als auch die F&E-Aufwendungen hätten dabei im ersten Halbjahr 2019 auf dem bereits erreichten niedrigen Niveau des Geschäftsjahres 2018 gelegen.Die Liquiditätsausstattung habe angesichts der aktuellen Unternehmenssituation einen besonderen Stellenwert. Zum 30.06.2019 hätten dabei die liquiden Mittel mit 1,60 Mio. Euro zwar auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau gelegen. Allerdings sei nach dem Bilanzstichtag Eigenkapital in Höhe von insgesamt 1,50 Mio. Euro (0,5 Mio. Euro Bezugsrechtskapitalerhöhung; 1,0 Mio. Euro Privatplatzierung) neu eingeworben worden, womit eine Verbesserung der Liquiditätsreichweite umgesetzt worden sei.Zur Deckung des Liquiditätsbedarfs bis Oktober 2020 benötige die Gesellschaft nach eigenen Angaben aber noch weitere Mittel in Höhe von rund 2,5 Mio. Euro. Gemäß Aussage des Managements würden derzeit verschiedene Optionen evaluiert bzw. es werden bereits konkrete Gespräche geführt. Dazu sei es notwendig, dass die Gruppe zusätzliche Mittel einwerbe, alternative Finanzierungsmöglichkeiten erschließe oder eine Kooperationsvereinbarung abschließe.Im zweiten Entwicklungsarm von NOX-A12, der Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs und Darmkrebs in Kombination mit dem Immuntherapeutikum Keytruda®, sei im ersten Halbjahr 2019 ein Update zum bisherigen Verlauf der bereits abgeschlossenen Phase 1/2-Studie gegeben worden. Demnach sei einerseits das Sicherheitsprofil von NOXA12 bestätigt sowie vielversprechende Daten zur Wirksamkeit gesammelt worden. In der untersuchten Kombination sei bei 25% der 20 einbezogenen Patienten ein stabiler Krankheitsverlauf ermittelt sowie bei 35% der Patienten eine Verlängerung der Behandlungszeit erreicht worden.Als Bewertungsergebnis hätten die Analysten auf Basis Geschäftsjahresende 31.12.2020 einen fairen Marktwert in Höhe von 30,92 Mio. Euro (bisher: 36,45 Mio. Euro) ermittelt. Als wichtigen Bewertungsparameter hätten sie dabei die Zulassungswahrscheinlichkeit bei onkologischen Entwicklungen in Höhe von 13,1% berücksichtigt. Der faire Wert je Aktie liege bei 2,40 Euro (bisher: 3,60 Euro). Die Kurszielreduktion sei einerseits eine Folge der niedrigeren Umsatz- und Ergebnisprognosen, andererseits jedoch auch auf die im zweiten Halbjahr 2019 durchgeführte Kapitalerhöhung zurückzuführen. Beide Kapitalerhöhungen seien zu einem Kurs von 0,65 Euro bzw. 0,51 Euro je Aktie durchgeführt worden, was einen starken Verwässerungseffekt für das Kursziel zur Folge habe.