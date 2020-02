Tradegate-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:

34,34 EUR -5,30% (20.02.2020, 11:05)



ISIN NORMA Group-Aktie:

DE000A1H8BV3



WKN NORMA Group-Aktie:

A1H8BV



Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJF



Kurzprofil NORMA Group SE:



Die NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) ist ein internationaler Markt- und Technologieführer für hochentwickelte Verbindungstechnik mit über 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Produktentwicklung. Das Unternehmen mit rund 7.600 Mitarbeitern verfügt über ein weltweites Netzwerk mit zahlreichen Produktionsstätten und Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum.



Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen in drei Produktkategorien (Befestigungsschellen, Verbindungselemente und Fluidsysteme) und ist ein führender Anbieter von Systemlösungen. Qualitätsbewusstsein und technologische Spitzenklasse haben der NORMA Group das Vertrauen von mehr als 10.000 Kunden in 100 Ländern gebracht. (20.02.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - NORMA Group: Genug gefallen - AktienanalyseDie maue Autokonjunktur hat beim Zulieferer und Verbindungstechnik-Spezialisten NORMA (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) deutliche Spuren in der 2019er Bilanz hinterlassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) sei im Vergleich zum Vorjahr um 16,4 Prozent auf 144,8 Mio. Euro abgesackt, wie das Unternehmen bei der Vorlage vorläufiger Zahlen mitgeteilt habe. Auch die übrigen Kennziffern seien wenig berauschend ausgefallen. Zwar habe der Umsatz um 1,5 Prozent auf rund 1,1 Mrd. Euro zugelegt, organisch, also ohne Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe, sei er allerdings um 2,0 Prozent gesunken. Die EBITA-Marge sei mit 13,2 Prozent um 2,8 Prozentpunkte zurückgegangen.Die Börse habe dennoch gelassen reagiert. Marktexperten hätten darauf verwiesen, dass NORMA trotz eines insgesamt enttäuschenden Jahres 2019 immerhin seine jüngsten, mehrfach gekappten Prognosen erfüllt habe. Zudem habe sich die Aktie seit ihrem Hoch Mitte 2018 bereits in etwa halbiert. Vereinzelt habe es sogar positive Stimmen gegeben. So habe die DZ BANK das Kursziel für das Papier nach den Vorab-Zahlen leicht von 45 auf 46 Euro (aktuell: 36,20 Euro) angehoben und die Einstufung auf "kaufen" belassen. Zwar dürfte die anhaltende Marktschwäche im PKW- und LKW-Bereich auch 2020 belasten, so Analyst Thorsten Reigber. Insgesamt bleibe er aber für den Autozulieferer optimistisch - auch mit Blick auf die starke Wettbewerbsposition und die Barmittelzuflüsse. (Ausgabe 07/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:34,02 EUR -6,74% (20.02.2020, 11:01)